為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「115年全民運動會」報名5月18日開跑 桃市府邀全國好手同場「敢動」

    2026/04/15 11:00 記者李容萍／桃園報導
    「115年全民運動會」以「全民敢動 桃戰巔峰」為主題，報名5月18日開跑。（桃園市體育局提供）

    「115年全民運動會」以「全民敢動 桃戰巔峰」為主題，報名5月18日開跑。（桃園市體育局提供）

    「115年全民運動會」將於10月17至22日在桃園市登場，這是國內四大全國性賽會之一，以「非亞奧運」競賽種類為主，賽會籌備處5月18日上午8點至7月3日下午5點開放各縣市報名，並將於5月8日邀請各縣市參加註冊說明會，相關競賽規程、技術手冊等資訊皆已公告於賽會官網，本次賽會預計吸引1萬3000人參與，希望讓民眾感受到非亞奧運項目的競技風采。

    桃園市政府體育局長許彥輝表示，本屆賽會以「全民敢動，桃戰巔峰」為主題，用「敢動」為號召，鼓勵全國民眾培養運動習慣，展現健康活力，以「桃戰」呼應桃園市名，象徵不畏挑戰、勇往直前的信念；「巔峰」則寓意運動精神的極致追求與榮耀時刻，傳達勇於突破、追求卓越態度；這次參賽對象橫跨各年齡層，長青族群至國小學生都能參與，象徵全民運動會不僅是體育競賽，更是全民參與的運動盛典。

    本屆賽會舉辦32個競賽種類，包含健力、飛盤、龍舟、5人制足球、巧固球及太極拳等，並納入「有氧體操」及「獨輪車」兩項桃園特色運動做為選辦種類，水中運動競賽種類，除了蹼泳，首度納入自由潛水；健力競賽種類新增舉辦裝備健力；飛盤競賽種類增加辦理飛盤高爾夫。

    許彥輝說，為提供選手優質參賽體驗，體育局共規劃43處競賽場地，其中身為桃園體育指標的「桃園巨蛋」更進行空調、地坪及周邊景觀等大幅改善升級，將以嶄新面貌迎接開幕典禮及龍獅運動賽事，市府更針對23處場館進行優化，不僅是為了賽會，更是為了賽後能持續提供市民優質的運動環境，讓桃園市的體育硬體實力全面升級。

    全民運動科長范敏郁表示，賽會場地分布於桃園市境內，包含虎頭山創新園區、大溪河濱公園、龍潭大池、石門水庫、復興區角板山及虎頭山步道等觀光景點舉辦，將搭配桃園特色景點及大型活動串聯，推出全民運輕旅行遊程，讓各縣市選手及民眾除了賽事參與外，也能共同體驗桃園之美，展現桃園市多樣的觀光特色及城市文化。

    「115年全民運動會」納入「獨輪車」桃園特色運動做為選辦種類。（記者李容萍攝）

    「115年全民運動會」納入「獨輪車」桃園特色運動做為選辦種類。（記者李容萍攝）

    「115年全民運動會」納入「有氧體操」桃園特色運動做為選辦種類。（取材臉書粉專桃園市武漢有氧體操隊）

    「115年全民運動會」納入「有氧體操」桃園特色運動做為選辦種類。（取材臉書粉專桃園市武漢有氧體操隊）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播