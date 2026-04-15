板橋路面炸裂成公安隱憂 周勝考籲市府全面道路檢測

新北市板橋縣民大道在華翠橋上橋處出面路面炸裂，新北市義消副總隊長周勝考（右）趕往關切，他今天更要求市政府督促管線單位全面體檢地下管線，維護民眾安全。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋縣民大道華翠橋上橋路面，14日發生台電高壓電纜線爆炸，造成路面隆起，經搶修完成，新北市義消副總隊長、市議員周勝考在事發時趕往現場了解狀況，確保周遭住戶及人車安全，並追蹤修復進度，他今天表示，已口頭、行文要求市政府、消防局，督促台電、自來水、新海瓦斯等管線單位，全面檢測板橋地區地下管線，避免再釀意外，威脅民眾行車、居住安全。

板橋縣民大道、民生路口，14日下午突傳路面爆裂、隆起，造成50公分高、長寬約兩公尺的路面爆裂，周勝考接獲反映，與警友會副主任周韋翰趕往關切，分工協助救難單位，也了解鄰近里民是否受影響，緊盯修復進度。

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周勝考表示，板橋縣民大道往華翠橋方向發生路面爆裂事件，現場一度出現異常聲響與路面隆起情形，造成用路人驚嚇與影響通行，所幸炸裂時沒有人車經過，否則後果不堪設想；周勝考說，當時他要求立即封鎖危險區域，儘速召集管線單位檢測地下管線狀況，查明是否涉及電力、瓦斯、水管或其他基礎設施，當確認是台電問題後，也要求加快後續修復作業，在下班尖峰時段前，恢復交通順暢。

周勝考強調，31年前板橋中正路在過年期間，也因中油天然氣外洩，釀成重大氣爆意外，燒毀120戶房屋、近600人無家可歸，近百汽、機車遭潑及，宛如人間煉獄，近年高雄也發生氣爆，他強調，板橋人口稠密，加上地下管線複雜，但公共安全不容忽視，後續持續追蹤事件原因與改善進度，讓市民能安心生活。

新北市板橋縣民大道在華翠橋上橋處出面路面炸裂，新北市義消副總隊長周勝考（左）趕往關切。（記者吳仁捷翻攝）

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