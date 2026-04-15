百組青年原創角逐 北市嘻哈大賞網路初賽10強出爐

2026嘻哈大賽創作主題《All about LOVE 都是愛》，不分年齡、族群，透過嘻哈音樂的真切與坦率，表達對友人、親人、戀人，乃至對環境與世界的愛。（資料照，台北自來水事業處提供）

台北自來水事業處主辦的第3屆《源源不絕！2026嘻哈大賞》，歷經近一個月網路初賽激戰，107首原創作品在官方YouTube頻道創造25萬觀看次數，晉級決賽名單出爐，將於4月25日進行現場決賽，入圍團隊每組可先獲得「創作激勵獎」1.5萬元獎金，決賽選出的3組「最佳現場演出獎」，可再分別獲得3萬、2萬、1萬元獎金，並站上今年的《2026秋out音樂節》舞台。

《源源不絕！嘻哈大賞》是全台第一個校際嘻研社競賽，今年參賽作品首度破百組、95所參賽學校、近兩百位學生參與，其中大學46校、高中47校、國中2校，歷經近一個月網路初賽激戰，107首原創作品在官方YouTube頻道創造25萬觀看次數；北水處處長范煥英表示，今年有更多作品是跨校及跨高中大學共組團隊參賽，透過嘻哈音樂彼此交流創作、分享生活，就是《源源不絕！嘻哈大賞》舉辦的初衷。

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北水處說明，今年107首原創作品，每首都非常值得聆聽、每首創作都充滿年輕人的想法與感受；CYPHER組前10名將晉級參加4月25日現場決賽，入圍團隊每組可先獲得「創作激勵獎」1.5萬元獎金，決賽當天由三位嘻哈音樂圈重量級評審，包括嘻哈龍虎門主理人「國瑞」、學院派饒舌導師「老莫」、戰犯音樂創辦人「陳小律」，選出3組心目中的「最佳現場演出獎」，將分別獲得3萬、2萬、1萬元獎金，並站上今年的《2026秋out音樂節》舞台。

CYPHER組入圍團隊包括輔仁大學&虎尾科技大學&育達高中、世新大學&致理科技大學、北門高中&輔仁大學&明志科技大學、淡江大學&淡水商工&光華商職、臺中一中&清水高中、朝陽科技大學、世新大學&文藻大學&高雄科技大學、武陵高中&桃園高中&內壢高中&龍潭高中、清華大學、臺灣大學&淡江大學&中原大學&中興大學。

個人組入圍者包括輔仁大學「HZzz」作品《為什麼WHY（貓咪四六）》、輔仁大學「辛彩薰」作品《接我電話（聽到請回答）（prod. Iledless）》、桃園高中「minho」作品《被毀掉的乖孩子》，將於決賽現場爭取「最佳個人創作獎」名次，分別獲得1.5萬元、1萬、5千元獎金。

2026嘻哈大賽將於4月25日在自來水園區舉行決賽。（資料照，台北自來水事業處提供）

2026嘻哈大賽將於4月25日在自來水園區舉行決賽，現場評選後將頒發「最佳現場演出獎」前3名。（資料照，台北自來水事業處提供）

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