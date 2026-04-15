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    首頁 > 生活

    南投集集重返「萬人鎮」 鎮長曝「守成」2大隱憂

    2026/04/15 10:33 記者劉濱銓／南投報導
    南投集集鎮推出移籍禮金5000元，歷經7個月努力，人口終於重返萬人大關，但要守成維持，仍面臨自然死亡與升學移出等2大隱憂。（記者劉濱銓攝）

    南投集集鎮推出移籍禮金5000元，歷經7個月努力，人口終於重返萬人大關，但要守成維持，仍面臨自然死亡與升學移出等2大隱憂。（記者劉濱銓攝）

    南投縣集集鎮公所力拚人口重返萬人大關，去年9月推出5000元「Long Stay移居禮金」，截至今年3月底人口已破萬，來到1萬28人，集集鎮長吳大村說，雖然人口破萬，但要「守成」維持，仍有升學移出與自然死亡等2大隱憂，公所會繼續宣傳，並努力打造移居環境，提升集集競爭力。

    集集鎮人口在2023年跌破1萬人，公所為搶救人口數，去年9月推出「Long Stay」移居禮金，只要在今年5月底以前遷入戶籍，或初設籍在集集，並於8月31日仍在籍，就可獲5000元，歷經7個月努力，人口從去年8月底的9593人，到今年3月底終於增加至1萬28人，總算重回萬人大關。

    吳大村表示，移籍禮金專案持續到5月底，即便人口破萬提前達標，但要繼續維持仍面臨人口自然死亡，以及接下來的升學季考驗，由於集集許多幼兒園或國小學童，家長考量升學會遷戶籍到南投市或外縣市就讀，因此要守住萬人人口數，還有一些變數，公所會繼續努力，並加強公共建設、社會福利，讓更多民眾願意移居、長住。

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