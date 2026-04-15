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    首頁 > 生活

    減碳有成 中鋼三度奪下世界鋼鐵協會永續發展最高榮譽

    2026/04/15 10:29 記者洪臣宏／高雄報導
    中鋼第三度榮獲worldsteel授予「永續發展優勝企業」最高榮譽。（中鋼提供）

    中鋼第三度榮獲worldsteel授予「永續發展優勝企業」最高榮譽。（中鋼提供）

    世界鋼鐵協會（worldsteel）公布2026年「永續發展優勝企業」評選結果，中鋼繼2019年及2024年得獎後，第三度獲此最高榮譽獎項，與同得殊榮的ArcelorMittal、EMSTEEL、HYUNDAI Steel等國際鋼廠並駕齊驅，同列全球先進永續鋼廠。

    中鋼表示，面對2050年碳中和艱鉅挑戰，中鋼布局再生能源及深化減碳技術。統計2018年至2025年期間，中鋼累積完成1459件減碳方案，年減碳量達158.7萬公噸，2025年較2018年減幅7.18%，完成短期減碳7%目標。

    為迎接AI興起浪潮，中鋼於2023年將原有的「產銷智能化委員會」改為「數位轉型推動小組」，在公司良好的資訊化、自動化、線上化之數位能力基礎上，在營運、生產及設備等3大領域加速導入利用物聯網（IoT）、巨量資料（Big Data）、人工智慧（AI）等先進數位科技。

    中鋼表示，公司也發揮「價值共創」精神，投入上下游產業夥伴整合工作，帶動國內用鋼產業升級。展望未來，中鋼不僅持續推動數位及低碳轉型，更將視野延伸到產業鏈的價值重塑，引領下游供應鏈共同轉型，為台灣產業永續發展貢獻心力。

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