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    首頁 > 生活

    高雄百貨龍頭開店慶明天展開 攜手國際品牌設快閃店

    2026/04/15 10:27 記者葛祐豪／高雄報導
    法國頂級甜點PIERRE HERMÉ PARIS，到漢神設立獨家快閃店。（漢神提供）

    法國頂級甜點PIERRE HERMÉ PARIS，到漢神設立獨家快閃店。（漢神提供）

    高雄百貨業界上半年最大盛事的漢神百貨開店慶，將於4月16日至5月10日登場，今年特別攜手國際品牌比利時皇室皮件DELVAUX、法國頂級甜點PIERRE HERMÉ PARIS，設立獨家快閃店。

    漢神百貨開店慶今年以「璀璨盛放」為主題，1樓美妝保養專櫃全面升級，法國頂級品牌CHANEL Beauty全新開幕；頂級香氛指標DIOR香氛世家也全新進駐，消費還享滿額花禮一束。

    漢神百貨更攜手國際知名品牌設立快閃店，來自比利時的高級皮革奢侈品牌DELVAUX，將於4月16日至19日、5月7日至10日，在4樓第二貴賓廳獨家快閃，並帶來漢神獨家商品Brillant Tempo S 西瓜紅，為收藏家提供難得的珍藏機會。

    全球最佳法式甜藝大師Pierre Hermé創立、獲得世界50最佳餐廳殊榮的法國頂級甜點品牌PIERRE HERMÉ PARIS，則在B1樓與港都的饕客相見歡，4月中旬也將同步推出Winnie the Pooh小熊維尼100週年系列。

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