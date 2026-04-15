中市豐原區豐勢路排水改善工程 月底將完工

江啟臣與水利局長范世億等會勘豐勢路排水改善情形。（記者歐素美攝）

台中市豐原區豐勢路二段南側車道，因下水道系統設施未完善，遇豪大雨即淹，尤其是豐原客運及統聯客運停車場前積淹水最嚴重，淹水平均深度達30公分，台中市水利局在立法院副院長江啟臣協助爭取補助下，辦理豐原大道至富陽路約950公尺的排水改善工程，目前主體工程已完工，預計4月底完工。

水利局今天在豐原區翁子里活動中心召開豐勢路二段排水改善工程竣工前說明會，水利局長范世億表示，豐勢路下水道系統因只有L型溝，直接將雨水引流至集水孔，豪大雨時排水不及才造成淹水，由於豐勢路段台電、自來水及不明管線太多，施作不易，市府透過國營會管線協調會進行協調，歷經3年多，終於即將完工。

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豐勢路二段排水改善工程，總經費4499萬元，其中第一區工729萬元，中央補助78%；第二工區3770萬元，全部由市府自籌。水利局表示，由於增加側溝，並透過豎井將雨水等引流至柳川，發揮效果，本月4日豪大雨，豐勢路即不再淹水。

翁子里長連佳振表示，以往豪大雨豐勢路即淹水，他都要冒雨到路口指揮交通，以免用路人發生意外，現在再也不用擔驚受怕；附近商家也表示，以往下大雨水淹到門口，今年4月4日豪大雨，水很快就洩了，都沒淹，真的差很多。

江啟臣表示，這次施工發現國土署的排水設計，對低漥地區不夠友善，加設側溝才能增加排水，值得參考；今天的竣工前說明會，市議員陳本添及邱愛珊也都到場關心。

台中市豐原區豐勢路二段，以往遇豪大雨即淹水。（圖由連佳振提供）

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