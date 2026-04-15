為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新闢苗31線銜接台1線道路 鍾東錦表支持

    2026/04/15 10:20 記者蔡政珉／苗栗報導
    新闢苗31線銜接台1線道路，苗縣府原則同意。（苗縣府提供）

    新闢苗31線銜接台1線道路，苗縣府原則同意。（苗縣府提供）

    地方反映苗栗縣通霄鎮內湖、平安、福源及龍源等四里居民長期飽受通勤塞車之苦，爭取新闢「苗31線銜接台1線道路及跨越北勢窩溪橋梁工程」改善。經苗栗縣長鍾東錦與縣府交通工務處、縣議員徐永煌、通霄鎮公所前往會勘後，鍾東錦原則表示同意，並請地方盡速取得土地後施作。

    縣府交工處處長古明弘指出，新闢替代道路工程為長約300公尺、寬約6公尺的瀝青混凝土路面，同時新建長約20公尺、寬約8公尺跨越北勢窩溪的鋼I型橋梁，並設置橋面欄杆及辦理護岸改善；另於苗31線端進行擋土牆改善、路面加高及排水系統優化等工程，總工程經費概估約4000萬元。

    鍾東錦指出，從國3高速公路下通霄交流道，走苗128線經苗31線至台1線路口，車流量大，確實相當壅塞，為讓內湖里、平安里、福源里、龍源里4里的鄉親出入方便，並維護交通安全，縣府同意全力支持，讓地區的交通更順暢。

    內湖里長林輝權表示，包括內湖里、平安里、福源里、龍源里等4個里的居民平常上下班行經苗128線進出苗31線銜接台1線，因車流量大，經常嚴重塞車，尤其最近正逢拱天宮白沙屯媽祖北港進香，交通更加擁擠，盼新闢替代道路，解決鄉親長年的困擾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播