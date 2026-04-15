新闢苗31線銜接台1線道路 鍾東錦表支持

新闢苗31線銜接台1線道路，苗縣府原則同意。（苗縣府提供）

地方反映苗栗縣通霄鎮內湖、平安、福源及龍源等四里居民長期飽受通勤塞車之苦，爭取新闢「苗31線銜接台1線道路及跨越北勢窩溪橋梁工程」改善。經苗栗縣長鍾東錦與縣府交通工務處、縣議員徐永煌、通霄鎮公所前往會勘後，鍾東錦原則表示同意，並請地方盡速取得土地後施作。

縣府交工處處長古明弘指出，新闢替代道路工程為長約300公尺、寬約6公尺的瀝青混凝土路面，同時新建長約20公尺、寬約8公尺跨越北勢窩溪的鋼I型橋梁，並設置橋面欄杆及辦理護岸改善；另於苗31線端進行擋土牆改善、路面加高及排水系統優化等工程，總工程經費概估約4000萬元。

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鍾東錦指出，從國3高速公路下通霄交流道，走苗128線經苗31線至台1線路口，車流量大，確實相當壅塞，為讓內湖里、平安里、福源里、龍源里4里的鄉親出入方便，並維護交通安全，縣府同意全力支持，讓地區的交通更順暢。

內湖里長林輝權表示，包括內湖里、平安里、福源里、龍源里等4個里的居民平常上下班行經苗128線進出苗31線銜接台1線，因車流量大，經常嚴重塞車，尤其最近正逢拱天宮白沙屯媽祖北港進香，交通更加擁擠，盼新闢替代道路，解決鄉親長年的困擾。

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