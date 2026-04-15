基隆托嬰中心監視器全面汰換 同步雲端化確保托嬰安全

基隆托嬰中心加強監視器健檢。（基隆市兒少處提供）

最近各地傳出托嬰托育中心不當對待等爭議事件，基隆市政府兒童及少年事務處今年新增及汰換老舊監視器，並同步將監視器的資料上傳雲端，確保資料的完整性及透明度，讓托嬰更有保障。

兒少處表示，立法院三讀通過之《兒童托育服務法》，市府推動多項精進措施。從硬體設備升級到制度化評鑑機制，全面強化托嬰中心服務品質，打造讓家長放心、孩子安心的優質托育網絡。

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在硬體設備與科技安全方面，市府於今年年初已針對全市托嬰中心監視器完成全面「健康檢查」，盤點其設置位置、功能及使用年限。兒少處處長吳雨潔強調，市府今年除將全面汰換及新增共約160支超過5年老舊、無收音或具監視死角之監視器外，更將同步啟動「全市托嬰中心監視影像雲端化」工程。未來監視影像將同步上傳雲端，有效確保資料完整性與透明度，讓托嬰環境更安全。

此外，市府依規每3年辦理一次評鑑，去年已完成全市12家機構作業，市府依評鑑結果採取差異化管理：優、甲等機構頒獎表揚並推廣經驗；乙等機構鼓勵增能；丙等機構則要求限期改善並由專家進場輔導，確保托育品質符合專業標準。

吳雨潔表示，市府秉持「監督與輔導並重」原則，除透過不定期訪視與稽查加強品質控管，亦同步強化托育人員專業培力與溝通平台，確保政策落實於第一線現場。未來持結合設備升級、雲端科技與制度管理三軌並行，營造更友善、更透明的托育環境。

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基隆市托嬰中心加強評鑑。（基隆市兒少處提供）

基隆市托嬰中心加強評鑑。（基隆市兒少處提）

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