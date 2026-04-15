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    首頁 > 生活

    從漁市拍賣到帆船饗宴！ 大鵬灣帆船生活節限定行程起跑

    2026/04/15 10:18 記者陳彥廷／屏東報導
    午後微風遊程。（圖由鵬管處提供）

    午後微風遊程。（圖由鵬管處提供）

    「2026大鵬灣帆船生活節」上週末登場，各式精彩的水域活動讓人沁涼一夏，交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）與在地地方創生團隊精心打磨多年的深度旅遊行程「東港尋味：看漁市場、遊潟湖、品海鮮」也在今年成為永續旅遊的亮點，鵬管處指出，此遊程不僅展現了東港與林邊的產地魅力，更是青年團隊深耕地方、不斷修正優化後的經典之作。

    鵬管處表示，帆船生活節的核心價值不僅在於推廣水域運動，更在於串聯周邊社區的產業特色，大鵬灣具備獨特的潟湖地理環境，結合東港與林邊豐富的農、漁產資源，具備發展深度體驗行程的最佳條件。未來將持續扮演資源整合的橋樑，讓更多旅人能看見這份深耕地方的用心。

    今年行程2大方案為「方案一：早起有魚吃」專為喜愛深度文化的旅人設計。遊客將在清晨7點30分進入全台最繁忙的東港漁港拍賣市場，在買家、拍賣員與魚貨之間感受「魚市節奏」，親眼目睹閃閃發光的鮪、旗魚進場拍賣。隨後，旅程轉場至帆船基地，登上重型帆船航行於大鵬灣潟湖，在海風中品嚐由當季鮮味組成的「海味早餐」，包含豐富的海鮮粥與綜合生魚片。

    「方案二：午後微風」則針對喜愛悠閒節奏的遊客，提供另一種視角，在下午1點30分登上帆船，一邊品嚐由團隊開發的特製鮪魚小點，一邊聽著專業導覽解說大鵬灣的潮汐、養殖文化與漁人故事，最後還能體驗操縱帆船的樂趣。鵬管處表示，他們看見大小港邊創生團隊多年來的努力，這項行程將東港漁市及華僑市場的日常脈動轉化為深度的旅遊商品，與管處正在推動的「永續旅遊」與「責任觀光」目標不謀而合，盼再將傳統漁村日常轉化為旅遊精品，提升在地觀光產值。

    早起有魚吃遊程。（圖由鵬管處提供）

    早起有魚吃遊程。（圖由鵬管處提供）

    午後微風遊程。（圖由鵬管處提供）

    午後微風遊程。（圖由鵬管處提供）

    早起有魚吃遊程。（圖由鵬管處提供）

    早起有魚吃遊程。（圖由鵬管處提供）

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