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    首頁 > 生活

    弱勢青年求職碰壁 就服員助改形象順利求職

    2026/04/15 10:14 記者王俊忠／台南報導
    23歲男小毅（化名）參加「青年職得好評計畫」，為自己翻轉人生，開創「薪」未來。（記者王俊忠攝）

    23歲男小毅（化名）參加「青年職得好評計畫」，為自己翻轉人生，開創「薪」未來。（記者王俊忠攝）

    23歲男子小毅（化名）因缺乏專業技能與穩定居所，就業穩定度不高、一度陷入生活困境，經勞動部台南就業中心就服員協助改造服儀形象，參加「青年職得好評計畫」，終於獲得滿意的餐飲外場職缺。

    小毅從小在較嚴格的家庭中成長，與家人少互動交流，成年後選擇離家生活，凡事自己承擔，過去多做餐飲外場等基層工作，但工作制度與福利條件不佳，就業穩定度不高，在慈善單位社工轉介下來到台南就業中心求助。

    就服員協助小毅改善服裝儀容與外在形象，提升求職信心；同時鼓勵參加「青年職得好評計畫」，於就業前透過職涯諮詢服務，協助他釐清職涯方向、建立正確就業觀念，亦持續陪伴與鼓勵小毅，幫他強化職場人際互動能力與適應技巧，並陪同參與徵才活動。

    小毅自認，過去總覺得自己只能獨自面對生活壓力，對未來缺乏方向，但在就業中心就服員協助、陪伴下，運用面試整備服裝服務計畫，改善儀容整潔，重新找回信心；參加青年職得好評計畫，更加瞭解自身優劣勢、確定求職方向，而且還可獲取獎助金紓緩經濟壓力，一切逐漸好轉中，自己也會更加努力。

    青年朋友參加「青年職得好評計畫」，可透過公立就業服務機構提供深度諮詢、釐清職涯方向，建立正確就業觀念，協助媒合工作機會。（台南就業中心提供）

    青年朋友參加「青年職得好評計畫」，可透過公立就業服務機構提供深度諮詢、釐清職涯方向，建立正確就業觀念，協助媒合工作機會。（台南就業中心提供）

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