農水署推動智慧灌溉精準用水 農民省力5成、產值增2成

立法院經濟委員會南下高雄考察，農民肯定農水署推動智慧灌溉精準用水，省力5成、產值增2成。（農水署提供）

面對氣候異常挑戰，農田水利署高雄管理處推動智慧灌溉精準用水，協助農民節省5成以上人力，提升農作物品質、產量，帶動整體產值增加2成，今年將持續投入800萬元，協助更多農民安裝節水灌溉設施，省力、省工、穩定收益。

農水署高雄管理處近年推動田間節水灌溉設施，包含穿孔管、噴頭及微噴等系統，針對作物需求進行「適時、適量、適地」精準給水，提高灌溉效率；缺水時期成為農民穩定收成的保命符。

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立法院經濟委員會前天由邱議瑩率隊南下高雄，在農田水利署長蔡昇甫、高雄管理處長呂文豪陪同下，深入阿蓮區芭樂園、大樹區玉荷包荔枝園，考察節水灌溉設施成效。

農民分享安裝節水灌溉設施後，透過自動控制系統不僅減輕勞動負擔，甚至能精準控制肥培管理，人力節省50%以上；同時因供水精準穩定，農作物品質與產量雙雙提升，帶動整體產值成長約20%。

農水署長蔡昇甫表示，隨著氣溫升高、降雨越來越極端，作物種植區域、時節正在改變，智慧化自動調控系統將是協助農民應對氣候變遷的最佳利器。

農水署高雄管理處長呂文豪說，面對全球氣候變遷，精準用好每一滴水成為農業永續發展關鍵，中央與地方密切合作，推廣節水灌溉發揮成效，不僅守住農民收益，更為台灣農業在氣候變遷挑戰下，找出一條兼顧「生產、生活、生態」的永續之路；為鼓勵更多農民投入節水灌溉，每年每人補助金額最高可達50萬元。

農水署推動智慧灌溉精準用水，協助農民省力5成、產值增2成。（農水署提供）

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