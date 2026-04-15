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    首頁 > 生活

    台南北門白金騎跡輕旅行將進軍國旅 6人成行推5路線

    2026/04/15 09:49 記者楊金城／台南報導
    白金騎跡濕地鹽雕輕旅行有生態觀察。（雲嘉南管理處提供）

    白金騎跡濕地鹽雕輕旅行有生態觀察。（雲嘉南管理處提供）

    雲嘉南濱海國家風景區管理處在台南北門推出「白金騎跡濕地鹽雕輕旅行」，今年推出5條結合低碳永續與深度文化體驗的精品遊程，正式上架國旅市場，6人就能成行，最低每人只要299元。

    雲嘉南管理處前年試辦7梯次自行車生態遊程、去年擴大推廣8梯次，獲得遊客極高口碑，今年媒合台南市旅行商業同業公會、台南市生態旅遊發展協會與相關業者。雲嘉南管理處處長徐振能今天（15日）指出，白金騎跡輕旅行不但保留親子喜愛的鹽田文化體驗、與候鳥觀察生態旅遊、鹽雕DIY，更導入電動機車等綠能運具輔助教學，結合自行車、電動機車落實全面「低碳減塑」的旅遊模式 。

    徐振能表示，輕旅行以「6人成行」小團制深度導覽，透過這種精緻、專業的導覽模式，不僅能吸引更多尋求高品質體驗的旅客探索臺南，更能帶動區域觀光發展與環境永續共榮 。

    雲嘉南目前規劃5條路線，包括優鹹井仔腳、北門騎時真美麗、天才小釣手、鹽之有禮、食在好鹹，以台南北門「夕鹽段」自行車道串連北門遊客中心、水晶教堂、北門濕地至井仔腳瓦盤鹽田，單程約3.5公里，來回共7公里，不同路線每人參加費用最低只要299元、最多599元，雲嘉南管理處將在17日舉辦上架「騎」動活動宣傳白金騎跡。

    北門自行車輕旅行結合DIY手作體驗，受親子喜愛。（雲嘉南管理處提供）

    北門自行車輕旅行結合DIY手作體驗，受親子喜愛。（雲嘉南管理處提供）

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