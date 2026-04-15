北市南湖高中與嘉大簽署MOU 科學實驗班導入中草藥智慧農業教學

臺北市立南湖高中14日到嘉大參訪。（嘉義大學提供）

台北市立南湖高中下學年度將成立「AI科學實驗班」，14日由校長吉佛慈率隊到嘉義大學參訪，在嘉大副校長陳瑞祥見證下，與嘉大智慧食農教研中心主任張心怡簽署合作備忘錄（MOU），導入嘉大研發資源，透過遠距教學系統及專題實作，學習中草藥智慧農藥核心技術。

南湖高中高二生由吉佛慈、家長會長林志賢等人率領，昨到嘉大生命科學院、農學院、理工學院及管理學院等單位參訪。

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嘉大表示，雙方合作將聚焦於「中草藥智慧農業」與「中草藥綠色萃取Edge AI」兩大核心技術，生技廠的Edge AI黑盒子與智慧藥園將搬進高中課程；嘉大食農教研中心致力於台灣本土中草藥智慧栽種、機能研究與無毒純化，此次雙方簽署合作備忘錄，將高階工業級AI與農學技術，轉化為高中生的實作場域。

嘉大將協助南湖高中建立「AI+綠色萃取」教師專業進修機制，發展「雲端智慧藥園與自動化萃取」遠距教學系統，未來南湖高中「AI科學實驗班」學生，不僅能在農藝專家指導下學習如何利用物聯網感測器進行藥用植物的智慧種植，更能直接接觸到產業最前沿的「Edge AI邊緣運算」與「仿生綠色溶劑」技術，學生透過雲端平台與專題實作，學習如何運用演算法預測萃取終點、維持中草藥類外泌體的活性，親自體驗從「泥巴到精華」的零碳排綠色智造過程。

陳瑞祥表示，中草藥產業的現代化與AI化是未來必然趨勢，透過與南湖高中合作，盼激發年輕學子對綠色科技的熱情，達成人才培育與升學的完美銜接。

吉佛慈說，「AI科學實驗班」目的打破傳統自然科與資訊科的界線，感謝嘉大全力支持，為學生的學習歷程與未來競爭力帶來不可替代的優勢。

台北市立南湖高中校長吉佛慈（左）與嘉義大學智慧食農教研中心主任張心怡（右）簽署MOU，中間是嘉大副校長陳瑞祥。（嘉義大學提供）

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