嘉義農友原本是金融業斜槓種木瓜 闖出中年人生新事業

農糧署南區分署主任羅山懿（左起）、分署長賴明陽、胡克強與青木堂果菜生產合作社主席陳文輝。（農糧署南區分署提供）

嘉義農友胡克強原任職嘉義地區證券業，但長期在緊繃的金融體系，為讓人生有新的可能，他與友人選擇走出辦公室，嘗試種植木瓜，以共同的中年事業危機意識為起點，以打壘球團隊默契出發，合力在嘉義縣水上鄉打造超過20公頃的木瓜產業版圖，開創人生事業第二春。

胡克強說，退伍後投入證券業，隨著邁入不惑之年，對職涯的不確定感日益加深，與同樣面臨工作轉型壓力的朋友，因長期打壘球培養出良好默契，決定攜手投入農業生產，從零開始學習木瓜栽培，並報名參加農民學院專業課程，學習相關栽培管理技術，採共同租地、分工管理與合作銷售的模式，展開創業之路。

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胡克強表示，2013年由6位成員各自以約2分地起步，創業初期遭遇颱風侵襲，投入成本幾乎全數歸零，面對挫折團隊並未退縮，持續堅持，逐步穩定生產，擴大生產規模，透過農糧署南區分署及台南區農業改良場等單位輔導，配合政策申請產銷履歷，導入智慧農業設施生產，至今每位成員的栽培面積已提升至2至3公頃，農場整體經營面積超過20公頃，與大型農產公司合作，將產品導入各大量販通路。

農糧署南區分署表示，胡克強所屬團隊於2019年成立優質水果集團產區，2021年組成水上鄉果樹產銷班，並於2022年成立「青木堂果菜生產合作社」，成為全國首發取得木瓜TGAP PLUS集團驗證的團體之一。為提升競爭力，合作社配合政府政策導入智慧農業相關生產設備，透過科技化管理降低人力需求，提升產量與品質。從栽培到分級、計價與銷售，採取共同運作經營模式，提高經營效率，強化木瓜於市場整體競爭力。

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