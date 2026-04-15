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    首頁 > 生活

    AI當道！高雄千名教師取得Gemini教育家認證

    2026/04/15 09:29 記者許麗娟／高雄報導
    教師研習AI，以教學轉型、提升行政效能為核心。（高雄市教育局提供）

    教師研習AI，以教學轉型、提升行政效能為核心。（高雄市教育局提供）

    迎向AI浪潮，高雄市教育局推動「百校AI教師增能研習」，至今舉辦87場研習，已有104校、4350人次參與，有近千名教師取得Google Gemini教育家認證，提升教師AI素養與教學應用能力。

    高雄市教育局推動AI教育藍圖，以「教師教學轉型」與「行政效能提升」為雙核心，建構涵蓋教師增能、社群發展及行政應用之AI人才培育體系。

    透過AI教師增能研習，在教學面，高雄以「社群驅動」作為轉型關鍵，建構教師AI教學支持系統。推動教師從實務應用出發，逐步累積教學經驗；同時成立「AI工具箱社群」，發展可跨領域應用之教學與行政工具，降低備課與行政負擔。藉由多元社群串聯，形塑教師從參與、實踐到深化的專業成長路徑，並持續累積可擴散的教學模式與學習資源。

    在行政端，教育局同步推動AI增能體系，強化整體治理效能。自114年度起分階段培力同仁AI應用能力，從基礎數位素養、主管決策應用到行政實務導入，逐步將AI應用於公文處理、資料分析、簡報製作及法規查詢等工作場景。目前已辦理8場AI研習、155人次參與，並培育30位AI種子人員，建立跨單位推動能量。

    教育局長吳立森強調，AI導入並非取代人力，而是協助同仁專注於更具價值的決策與服務，進一步提升行政效率與治理品質，將持續深化AI教育藍圖，讓每一位孩子都能在AI時代中找到適性發展。

    高雄市推動百校AI教師增能研習，已有近千名教師取得Google Gemini教育家認證。（高雄市教育局提供）

    高雄市推動百校AI教師增能研習，已有近千名教師取得Google Gemini教育家認證。（高雄市教育局提供）

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