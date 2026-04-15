惡作劇？全國首見地下停車場兼滯洪池濕一大片 彰化縣府不忍了

彰化縣鹿港鎮洛津國小地下停車場才剛啟用，就傳出「漏水」濕了一大片。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

彰化縣鹿港洛津國小地下停車場是全國首見兼具滯洪功能的停車場，今年2月才啟用，昨天（15日）卻傳出「漏水事件」，一大片停車格都「濕了」。縣府表示，這是人為去觸動消防灑水頭，將調閱監視器來釐清責任，如有人為破壞，將依法究責。

才剛啟用2個多月的洛津國小地下停車場，因為是鹿港觀光景點「蛋黃區」最大的地下停車場，一推出來就受到歡迎。但昨天卻被發現地下室變小水池，明明就陽光普照，地下停車場卻出現水窪，還會冒泡泡，實在太奇怪了，有民眾一抬頭發現，原來是消防灑水設施在噴水。

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縣府工務處表示，廠商已完成場地整理工作，初判是有人為去觸動消防灑水頭，才會造成停車場地面有水，同時還會冒出泡泡，已經搶修完成。

縣府強調，洛津國小公有地下停車場還兼有滯洪池功能，已調閱監視器，將釐清相關責任，如有人為破壞，一切依法處理。

洛津地下停車場兼滯洪池工程在2023年開工，總經費2.8億元，水利署補助2.2億元，縣府自籌6000萬元，滯洪面積約4626平方公尺，蓄洪量體約1.2萬立方公尺，換算水量約是4.7座國際標準游泳池，啟用後將是彰化縣第六座滯洪池。

彰化縣鹿港鎮洛津國小地下停車場才剛啟用，就傳出「漏水」濕了一大片，原來是消防灑水頭遭人為去觸動。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

彰化縣鹿港鎮洛津國小地下停車場才剛啟用，就傳出「漏水」濕了一大片。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

彰化縣鹿港鎮洛津國小地下停車場，兼具滯洪池功能，鄰近天后宮、老街等景點。（記者劉曉欣攝）

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