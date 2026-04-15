為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    惡作劇？全國首見地下停車場兼滯洪池濕一大片 彰化縣府不忍了

    2026/04/15 09:32 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣鹿港鎮洛津國小地下停車場才剛啟用，就傳出「漏水」濕了一大片。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

    彰化縣鹿港鎮洛津國小地下停車場才剛啟用，就傳出「漏水」濕了一大片。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

    彰化縣鹿港洛津國小地下停車場是全國首見兼具滯洪功能的停車場，今年2月才啟用，昨天（15日）卻傳出「漏水事件」，一大片停車格都「濕了」。縣府表示，這是人為去觸動消防灑水頭，將調閱監視器來釐清責任，如有人為破壞，將依法究責。

    才剛啟用2個多月的洛津國小地下停車場，因為是鹿港觀光景點「蛋黃區」最大的地下停車場，一推出來就受到歡迎。但昨天卻被發現地下室變小水池，明明就陽光普照，地下停車場卻出現水窪，還會冒泡泡，實在太奇怪了，有民眾一抬頭發現，原來是消防灑水設施在噴水。

    縣府工務處表示，廠商已完成場地整理工作，初判是有人為去觸動消防灑水頭，才會造成停車場地面有水，同時還會冒出泡泡，已經搶修完成。

    縣府強調，洛津國小公有地下停車場還兼有滯洪池功能，已調閱監視器，將釐清相關責任，如有人為破壞，一切依法處理。

    洛津地下停車場兼滯洪池工程在2023年開工，總經費2.8億元，水利署補助2.2億元，縣府自籌6000萬元，滯洪面積約4626平方公尺，蓄洪量體約1.2萬立方公尺，換算水量約是4.7座國際標準游泳池，啟用後將是彰化縣第六座滯洪池。

    彰化縣鹿港鎮洛津國小地下停車場才剛啟用，就傳出「漏水」濕了一大片，原來是消防灑水頭遭人為去觸動。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

    彰化縣鹿港鎮洛津國小地下停車場才剛啟用，就傳出「漏水」濕了一大片，原來是消防灑水頭遭人為去觸動。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

    彰化縣鹿港鎮洛津國小地下停車場才剛啟用，就傳出「漏水」濕了一大片。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

    彰化縣鹿港鎮洛津國小地下停車場才剛啟用，就傳出「漏水」濕了一大片。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

    彰化縣鹿港鎮洛津國小地下停車場，兼具滯洪池功能，鄰近天后宮、老街等景點。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣鹿港鎮洛津國小地下停車場，兼具滯洪池功能，鄰近天后宮、老街等景點。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播