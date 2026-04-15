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    首頁 > 生活

    關廟鳳梨收購每日上萬斤 自有品牌強化視覺效果

    2026/04/15 09:21 記者吳俊鋒／台南報導
    關廟區農會「金佳蒂」品牌包裝視覺設計做了變化，新增鮮果圖案，強化辨識度。（記者吳俊鋒攝）

    關廟區農會「金佳蒂」品牌包裝視覺設計做了變化，新增鮮果圖案，強化辨識度。（記者吳俊鋒攝）

    全國知名的台南關廟鳳梨進入盛產，區農會每天收購上萬斤，供應內需市場；自有品牌「金佳蒂」包裝新增鮮果圖案，提升視覺辨識度，強化推廣力道。

    鳳梨為「關廟三寶」之首，栽培面積達540公頃，區農會的「金佳蒂」品牌發想來自台語諧音「真正甜」，推廣部主任黃國斌說，目前果肉糖測，都超過18度，由於名副其實，一直以來都相當搶手，已建立市場口碑，每到產季，各界訂單絡繹不絕。

    黃國斌表示，關廟農會以「金佳蒂」推出的包裝之前只有文字以及logo設計，今年增加鮮果特寫照，強化品牌辨識度。

    鳳梨收購作業在大洲集貨場展開，以「金鑽」品種為主，送抵的關廟鳳梨必須有一定熟度，標榜「在欉黃」，確保果肉鮮甜；農會人員合力分級、裝箱後，供應國內各重要通路。

    黃國斌提到，轄內鳳梨的栽種，9成以上是市場主力的金鑽，目前收購價格每斤15元，透過持續運銷，協助穩定市場行情，確保農民收益。

    關廟區農會持續展開鳳梨的運銷作業，目前每天收購量都超過1萬台斤。（記者吳俊鋒攝）

    關廟區農會持續展開鳳梨的運銷作業，目前每天收購量都超過1萬台斤。（記者吳俊鋒攝）

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