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    首頁 > 生活

    長者占比1/3 苗縣「長壽鄉」獅潭喜迎首座銀髮健身俱樂部

    2026/04/15 09:10 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗縣「長壽鄉」獅潭鄉喜迎首座銀髮健身俱樂部。（苗縣府提供）

    苗縣「長壽鄉」獅潭鄉喜迎首座銀髮健身俱樂部。（苗縣府提供）

    苗栗縣獅潭鄉被稱為苗栗縣「長壽鄉」，由於青壯年多出外打拚，獅潭鄉老年人口比例高，也是全縣人口最少鄉鎮，僅3000多人。苗縣府為鼓勵鄉內長者多運動，選擇於獅潭衛生所設置獅潭鄉首座銀髮健身俱樂部，正式啟用。

    苗縣府衛生局指出，獅潭鄉銀髮健身俱樂部導入多項高齡專用設施，包括等速肌力訓練機、律動機、跑步機等心肺訓練器材，並規劃瑜珈課程，同時安排具中級體適能或延緩失能指導資格的專業教練，協助長者依照體能狀況循序漸進訓練，培養規律運動習慣，有效提升心肺功能、增強肌耐力與平衡感，降低跌倒風險、延緩退化速度，是一個專為銀髮族量身打造的運動空間。

    苗栗縣長鍾東錦指出，獅潭是苗縣長壽之鄉，65歲以上的長輩佔全鄉1/3，除了社區照顧關懷據點，他認為長輩適度的運動也很重要；銀髮健身俱樂部的設施及專業老師，可讓長輩安全運動，他鼓勵老年人都踴躍到健身俱樂部，縣府也會持續打造更安全舒適的的優質環境。

    苗縣「長壽鄉」獅潭鄉喜迎首座銀髮健身俱樂部。（苗縣府提供）

    苗縣「長壽鄉」獅潭鄉喜迎首座銀髮健身俱樂部。（苗縣府提供）

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