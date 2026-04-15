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    首頁 > 生活

    LaLaport高雄外牆現身 拚今年第4季開幕

    2026/04/15 09:05 記者葛祐豪／高雄報導
    LaLaport高雄的外牆現身。（圖擷自臉書高雄好過日）

    LaLaport高雄的外牆現身。（圖擷自臉書高雄好過日）

    鳳山民眾引頸期盼的LaLaport高雄，目前工程進度順利，外牆已部份拆架，最快今年第4季、最慢明年第1季正式開幕。

    LaLaport 高雄鄰近捷運橘線鳳山西站，規劃樓高7層、地下2層，設計理念則以「城市綠色巢穴」為主題，藉由大片綠意植栽，打造全新型態的購物中心新地標；將引進超過270個日系與國內外品牌，已公布的包含漢來美食旗下餐廳、來自韓國的沉浸式藝術展區 ARTE MUSEUM，另有多家日系美食。

    LaLaport 高雄目前外牆已部份拆架，持續進行內部裝修。台灣三井不動產公關部資深經理曾玲玲表示，目前預計最快今年第4季、最慢明年第1季正式開幕。

    臉書社團「高雄好過日」指出，以南港LaLaport為例，餐飲比例達到3成，推測Lalaport 高雄餐飲會有70-80間店以上，另外超市也可能鎖定南港、台中Lalaport都引進的Lopia。

    「高雄好過日」認為，由於和高雄主要百貨都有一段距離，Lalaport高雄的集客潛力不小，第一個完整年份業績目標應該至少是高雄百貨商場第四。但開幕初期交通仍是一大問題，尤其澄清路捷運黃線已經進入車站實體工程，目前行車速率已經明顯降低，盡量鼓勵大眾運輸才是重點。

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