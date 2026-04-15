決塞車再等等！台中潭富路窄巷拓寬喊停 待11月枯水期復工

潭富路二段1157巷道路狹窄，常有大貨車進出。（記者張軒哲攝）

台中市潭子區潭富路二段160巷及157巷瓶頸道路拓寬工程因護岸結構安全疑慮緊急喊停，因汛期將至，立委楊瓊瓔與市議員賴朝國邀集相關單位現勘協調，確認將原規劃懸臂式工法變更為箱涵式設計，以確保工程安全與拓寬效益。不過，考量農業灌溉需求與即將進入汛期，須待11月枯水期才能復工，地方居民雖期待改善交通瓶頸，也須暫時忍受不便。

潭子區大豐里多位居民表示，巷弄蜿蜒狹窄，尤其上下班時段與貨車通行時經常塞車甚至發生擦撞。大豐里長廖張玉梅表示，該路段長年因巷道狹窄、會車困難，成為交通瓶頸，加上近年社區發展與工廠進駐，車流量明顯增加，改善工程勢在必行。

請繼續往下閱讀...

楊瓊瓔今日表示，該路段周邊有兩處大社區、約100多戶居民，且鄰近潭雅神綠園道及多家中小型工廠，日常有大量汽機車與貨車進出，但現有巷道平均寬度僅約3公尺，最窄處甚至只有2.3公尺，道路拓寬確有迫切必要，但因護岸結構問題不得不停工並變更設計，現階段又不能貿然施工影響農業灌溉，只能請居民體諒。

台中市府養護工程處指出，本案原採懸臂式工法進行道路拓寬，工程已進場施工，但過程中發現既有四尺八分線護岸結構老舊，強度不足，若持續以懸臂方式施作，恐無法承載新增結構重量，因此緊急停工並提出設計變更。經專業評估後，決定改採箱涵式工法，以提升整體結構穩定性，同時達成道路拓寬及四尺八分線護岸一併改善目標。

潭富路二段160巷及157巷瓶頸道路拓寬工程因護岸結構安全疑慮緊急喊停。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法