花蓮小黑蚊肆虐 公所加強環境噴藥

氣溫升高，小黑蚊現蹤，花蓮市公所加強學校周邊及市區進行藥劑噴灑，降低被叮咬的問題。（圖由市公所提供）

花蓮小黑蚊（台灣鋏蠓）每年4月起進入高峰期，嚴重影響居民與遊客體驗，成為影響花蓮生活品質和觀光發展的隱形殺手。花蓮市公所今天上午在市區重要路段進行防治作業執行環境用藥噴灑作業，針對高密度熱區、水溝側壁及易孳生區加強處理，盼即時降低小黑蚊數量，減少對居民與遊客的干擾。

公所指出，近期接獲地方反映，小黑蚊問題嚴重，影響學生上課與戶外活動，也造成居民跟遊客困擾，市公所立即安排委外廠商進場處理，除持續在校園及公園執行防治外，也針對市區高密度熱區，加強環境用藥噴灑，希望全面降低小黑蚊密度。

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小黑蚊每年約自3、4月起進入好發期，上午11點至下午4點為成蟲吸血高峰，公所持續透過專業防治與環境整頓雙管齊下，逐步降低族群密度。小黑蚊幼蟲以綠藻或藍綠藻為食，藍綠藻外觀通常呈藍綠色、深綠色，潮濕時呈黑色黏膩狀，乾燥時為黑色薄膜，滋生於富營養化、潮濕的地面、水溝、樹下，常見於水泥地上的濕滑污垢。

公所指出，噴藥可在短時間內抑制成蟲數量，但仍需民眾配合清除藍綠藻、減少陰濕環境等孳生源，由於學術研究發現，小黑蚊卵巢發育不像一般昆蟲卵巢採取逐步發育，而是「吸血1次，卵巢的卵同步成熟」，且48小時內就能產卵，因此做好個人防護，能有效防止小黑蚊族群在短期內回升。

對於花蓮小黑蚊問題，縣議員魏嘉賢說，這幾年，小黑蚊已經從比較偏遠的地方，慢慢擴散到都市和觀光區，對在地生活品質有影響，對觀光形象也一樣有影響，遊客到花蓮玩，結果走到哪裡都被叮，這樣的旅遊體驗，坦白說一定會打折扣。

魏嘉賢認為，應該編列專案預算，結合學者研究、委託調查與勞務委，持續監測不同區域的小黑蚊數量變化，建立完整資料庫，包括時間、地點、溫度與數量等資訊，作為後續治理依據；從資料出發，推動更精準的棲地管理、藻類控制、天然忌避劑、誘引劑應用及行為干預。

氣溫升高，小黑蚊現蹤，花蓮市公所加強學校周邊及市區進行藥劑噴灑，降低被叮咬的問題。（圖由市公所提供）

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