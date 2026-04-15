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    首頁 > 生活

    台中黑天鵝棲地再+1 后里環保公園「良辰吉日」迎嬌客

    2026/04/15 08:52 記者蘇孟娟／台中報導
    台中后里環保公園蓮花池將成新黑天鵝棲地。（圖：市府提供）

    台中后里環保公園蓮花池將成新黑天鵝棲地。（圖：市府提供）

    繼台中秋紅谷、豐樂公園之後，台中市黑天鵝棲地再+1！建設局評估后里環保公園生態景觀，園內蓮花池完成優化水池環境，適合放養黑天鵝，更已在池畔打造黑天鵝「豪宅」迎嬌客，趁春意漸濃、氣候回暖時節，已選定良辰吉日，將在4月17日迎來嬌客黑天鵝進駐，為公園蓮花池景觀再添優雅亮點。

    建設局在台中秋紅谷放養並繁殖黑天鵝成功，部分秋紅谷黑天鵝「移居」到南屯豐樂公園，擴大繁衍與教育空間，建設長陳大田指出，后里環保公園占地約17公頃，結合生態景觀與多元休憩機能，園區設有林蔭步道、寬闊草坡及寵物專區等空間，提供市民散步、野餐、遛狗及親子活動的友善環境。

    其中園內蓮花池面積廣闊，每年自2月下旬陸續綻放，花期可持續至9月中旬，長達半年以上，已是城市中另一處欣賞自然風景的熱點，考量蓮花池生態保育良好，市府再規劃讓黑天鵝「移居」。

    陳大田指出，已提前優化水池環境，並在池畔規劃黑天鵝專屬休憩活動空間，目前已看好「良辰吉日」，預計17日讓黑天鵝喬遷進駐后里環保公園蓮花池增添亮點，也讓民眾看見更多自然生態。

    建設局提醒民眾到蓮花池賞花、觀賞黑天鵝動態時保持距離，黑天鵝都有專人以專屬飼料飼養，也會自行吃草，為了黑天鵝健康，民眾請勿擅自餵養吐司、麵包及魚飼料等，避免造成黑天鵝「水土不服」。

    市府已在后里環保公園蓮花池畔打造黑天鵝「豪宅」迎嬌客。（圖：市府提供）

    市府已在后里環保公園蓮花池畔打造黑天鵝「豪宅」迎嬌客。（圖：市府提供）

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