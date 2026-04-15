走進南排灣紅寶石 高士部落文化旅遊體驗正夯

學員體驗婚禮迎娶。（圖由台南生活美學館提供）

想來一場不一樣的深度旅行，不妨走進屏東的高士部落。由國立台南生活美學館串聯推動的文化體驗活動，讓旅人不只是「看風景」，更能走入部落生活，親身感受排灣族婚禮文化的魅力。

位於屏東縣牡丹鄉的高士部落，排灣族語稱「kuskus」，象徵勤奮耕作的生活精神。部落四面環山、遠眺太平洋，擁有壯麗自然景觀與豐富人文底蘊。近年透過文化保存、林下經濟與青年返鄉行動，成功轉型為兼具深度與永續特色的文化旅遊據點，並於2025年入選文化部百大文化基地。

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台南生活美學館日前舉辦1場別具特色的傳統婚禮體驗。從靈媒祈福儀式揭開序幕，到「婚禮籌備進行曲」親手製作勇士便當、搗麻糬，感受婚禮前的熱鬧氛圍；最吸引人的「VUVU傳統婚禮」中，學員可換上排灣族服飾，準備小米、檳榔與山豬等象徵嫁妝，在部落耆老引導下體驗迎娶儀式，沉浸於充滿祝福與文化意涵的婚禮場景。

除了婚禮文化，也規劃多元體驗行程包括「太陽之子」陶珠金工DIY、部落歷史場域走讀等，讓學員從工藝、美學到地景故事，全方位認識部落文化。透過親手製作與在地互動，文化不再遙遠，而是可被感受與記憶的旅行。

勇士揹新娘到新郎家。（圖由台南生活美學館提供）

體驗包勇士便當。（圖由台南生活美學館提供）

體驗搗麻糬。（圖由台南生活美學館提供）

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