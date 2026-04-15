最美風景！46萬人跟隨「粉紅超跑」 香燈腳默默一舉動被讚爆

參與遶境的香燈腳在路邊設資源回收分類區，收取使用過的空瓶罐、紙盒。（記者湯世名攝）

「粉紅超跑」白沙屯媽祖徒步進香行程，今年突破46萬信眾跟隨，有眼尖的香燈腳發現，連3天的進香行程中，從台中、彰化沿路走來，路面竟都相當乾淨，原來是有香燈腳自發性的一邊走、一邊默默撿拾地上的垃圾，還有不少香燈腳在路邊架設資源回收分類區，收取香燈腳使用過的空瓶罐、紙盒，此舉也讓彰化在地人豎起大拇指讚爆「最美的風景」。

有信眾指出，數十萬名香燈腳跟隨媽祖鑾轎南下進香的同時，沿途有不少香燈腳自發性地拿著垃圾袋跟夾子，彎著腰默默地撿拾地上的垃圾，且沒有拿任何結緣品、食物、飲料，眼中關注的只有地上的垃圾，相當令人感動。

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不僅如此，還有不少香燈腳就在路邊搭起架子，綁了好幾個大型垃圾袋，並標示塑膠餐具、紙類餐具、垃圾、廚餘、寶特瓶、鐵鋁罐與鋁箔包等，還高呼「麻煩往這裡丟」，讓其他香燈腳一目了然，紛紛把使用過的物品往塑膠袋丟。

彰化在地民眾感動大讚，儘管香燈腳人潮大爆滿讓交通受到影響，但這些無名的英雄，沿路撿垃圾的小動作，媽祖全都看到了；還有彰化市民說，難怪沿路都沒有看到垃圾、瓶瓶罐罐的物品，原來是信眾、香燈腳默默付出，用實際的行動積功德。

香燈腳在路邊設資源回收分類區，收取使用過的空瓶罐、紙盒。（記者湯世名攝）

白沙屯媽祖遶境，沿途路面超乾淨。（記者湯世名攝）

香燈腳自發性地在路邊設資源回收分類區，收取使用過的空瓶罐、紙盒。（記者湯世名攝）

香燈腳自發性地沿路撿垃圾，讓道路相當乾淨。（記者湯世名攝）

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