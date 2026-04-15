今起北台天氣轉變！吳德榮曝下週「這段時間」大氣也不穩定

吳德榮指出，今晨4時20分紅外線色調強化雲圖（左）顯示，台灣北部海面有微弱鋒面的鬆散雲系；4時30分雷達回波合成圖（右）顯示，雲系伴隨零星降水回波。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署預報，今天（15日）微弱鋒面通過，桃園以北、東北部及金門有局部短暫陣雨，竹苗、東部及東南部亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今、明（16日）兩天北台灣天氣略轉變，週五（17日）起鋒面掠過北部、東半部有雨；下週中後期大氣再轉不穩定，預計有另一鋒面影響台灣。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（14日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（16日）兩天微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大多為多雲時晴；北台灣偶受其邊緣輕微影響，有局部短暫降雨的機率，高溫微降；其他地區仍偏暖熱。

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吳德榮說，最新模式模擬顯示，週五（17日）下午至週六（18日）微弱鋒面掠過，北部、東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍為多雲時晴。週五白天仍偏熱；週六北部、東部高溫略降，北部舒適、中南部偏熱。

下週日至週二（19至21日）受鋒後乾空氣影響，各地轉為晴朗穩定，白天偏熱，日夜溫差大。下週三、週四（22、23日）台灣附近水氣增多，大氣轉趨不穩定，雲量略增，山區午後有局部陣雨的機率，各地白天偏熱。下週五（24日）另一鋒面接力影響。

中央氣象署15日2時最新資料顯示，第4號強烈颱風「辛樂克」在關島北方海面向北北西進行。吳德榮指出，如同最新歐洲系集模式模擬，「辛樂克」未來將在日本南方海面「大迴轉」，環境的「西風風切」將逐漸破壞其結構，持續減弱中，對台灣及日本皆無威脅。

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