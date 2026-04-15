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    首頁 > 生活

    結合手作與文創 跨越族群與年齡 張宇文運用木育玩具闖出一片天

    2026/04/15 08:06 記者翁聿煌／新北報導
    張宇文設計的「上升黑熊」玩具受到農委會和外交部的青睞，多次採購做為贈送外賓禮物。（張宇文提供）

    張宇文設計的「上升黑熊」玩具受到農委會和外交部的青睞，多次採購做為贈送外賓禮物。（張宇文提供）

    新北市玩具銀行旗艦店「玩聚窩」有一隻恐龍造型的水車「龍之助」，牠喜歡吃木球，配上偌大的木球池，成為小朋友的最愛，餵牠圓圓的木球，牠肚子就會發出咕嚕咕嚕的聲音，小朋友愛不釋手，成為鎮店之寶，創作者張宇文表示，自己從小受阿嬤影響，喜歡DIY各種玩具，如今成為木育玩具達人，作品及指導學生連年獲得「金趣味獎」，甚至有大型環保教育遊具曾在美國猶他州達文西博物館展出。

    張宇文高職就讀製圖科，亞東科大材料纖維系畢業，加上從小愛玩，受阿嬤自製玩具的耳濡目染，讓他在設計玩具時，不僅構圖精準，更具巧思。他的木質存錢筒彈珠檯曾獲台灣玩具圖書館第一屆木育玩具冠軍，隨後3至9屆，指導的學生連年獲獎，第10屆則晉升為評審。

    張宇文從DIY創作到成為大師，除了他的學養和努力外，有個觸發點是為了寶貝女兒「小芯」，他的臉書經常PO上和女兒玩玩具的影片，他指出，生活在3C時代，小朋友可能很會玩電玩，父母可能在一旁滑手機，孩子只有手、眼在動，心並沒有在動，他設計的玩具不僅要用心組合，還能讓親子一起動、一起玩，無形中增加親子間的陪伴和相互成長。

    張宇文體會教養孩子是一場重新修煉人生的過程，重新活出自己小時候嚮往的生活，因此對他來說，文創目的不只是創造產品，而是讓人在使用過程中發現原理，在生活中的結構與科學，轉化成可以操作、可以體驗的設計。

    張宇文先後擔任過新北市與教育部的青年委員，他參與創客校園巡迴計畫，設計了一系列文化與環保的教案，也曾在故宮博物院文創行銷處服務，成為該院的巡迴講師，目前則是在板橋開設「文創造設計有限公司」，他所創造的玩具投入量產的就超過百件，受到許多親子館和教育單位的歡迎。作品強調要動手做，且採用木質等環保材質，以示永續精神。

    張宇文在工作室製作玩具專注神情。（張宇文提供）

    張宇文在工作室製作玩具專注神情。（張宇文提供）

    張宇文（左三）在蘆洲照顧站帶領長輩憶童年。（新北市社會局提供）

    張宇文（左三）在蘆洲照顧站帶領長輩憶童年。（新北市社會局提供）

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