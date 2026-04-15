屏東縣九如鄉徵才25企業釋出295職缺

屏東就業中心於4月17日上午9點至12點30分，在九如鄉立圖書館2樓禮堂舉辦現場徵才活動。（屏東就業中心提供）

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署屏東就業中心將於4月17日上午9點到12點半，在九如鄉立圖書館2樓禮堂舉辦現場徵才活動，邀集25家友善企業共同參與，釋出超過295個職缺，涵蓋製造業、電子工業、建築業及服務業等領域，協助九如地區及周邊鄉鎮民眾就近求職。

徵才活動緊扣在地產業發展脈動與企業用才需求，包括聯夏食品、愛貓一生、鼎基先進及大江生醫等知名廠商，並結合在地優質企業如饌師傅食品、為勤電子工業、松竹梅農產及展資國際等，共計釋出295個工作機會。從基層技術職到月薪4萬元以上的專業與管理職務均有提供，即將於屏東設廠的葳龍貿易此次也特別參與徵才，釋出品保人員及原料攪拌專員等職缺。

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高屏澎東分署屏東就業中心翁素足主任表示，本次活動特別結合在地資源，讓民眾無須遠赴外地，即可在熟悉的生活圈中接觸多元職缺，提升求職便利性與成功率，活動現場亦同步提供專業就業諮詢，更多活動資訊，可洽屏東就業中心08-7559955。

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