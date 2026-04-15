台東寧埔國小運動場年久失修 陳瑩爭取千萬經費打造標準PU跑道

立委陳瑩昨天到長濱鄉寧埔國小運動場跑道勘查，協助爭取千萬經費改建PU跑道。（陳瑩服務處提供）

立委陳瑩接獲台東縣長濱鄉民代表林錦顯Kacaw．Lafa反映，長濱鄉寧埔國小運動場跑道年久失修，嚴重影響學童運動安全與教學品質，昨天邀集教育部及台東縣政府相關單位前往現地會勘，盤點設施現況並研擬改善方案，積極爭取經費推動整建工程。陳瑩表示，為維護師生運動安全，積極爭取千萬經費，協助校方建置標準PU跑道。

寧埔國小現有紅土跑道使用已逾20年，長期受東北季風與降雨影響，出現面層剝落、凹凸不平、紅土流失及雜草叢生等情形，部分區域甚至積水泥濘，不僅影響體育教學與測驗評量的公平性，也大幅提高學生滑倒、擦傷等運動風險；天氣乾燥時塵土飛揚，對學童呼吸道健康造成負擔。

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長濱鄉代表會主席梁秀貞說，運動場每年舉辦千人小奧運的運動會，水溝雜草叢生，內外排水系統應與PU跑道工程一併改善，確保排水功能完善；代表林錦顯Kacaw·Lafa表示，?埔村民、師生全民均反映，期盼儘速改善操場並設置PU跑道。

在會勘的同時，陳瑩發現周邊的觀眾席位或是水泥護欄，都因年久失修，或者因地震產生錯位、造成水泥塊斑落，若是在PU跑道設置完成之後，若不改善周邊的設施，完工之後的PU跑道，仍會是危機重重，人身安全勘慮。未來改善完工後，可提供約1500平方公尺以上優質運動空間，跑道將具備彈性佳、防滑及耐候性高等特性，不僅可降低運動傷害風險，亦能有效改善揚塵問題，提供全天候安全使用之運動環境。

陳瑩指出，寧埔國小不僅是在地學童學習的重要場域，更是周邊部落社區主要的運動與活動空間，每年舉辦的「村校聯合運動會」參與人數高達千人，具高度社區凝聚力。然而，現有場地條件已難以負荷教學與大型活動需求，整建以提升教學品質與活動安全。

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