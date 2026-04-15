竹縣號召青少年學子 玩線上遊戲學性平

新竹縣對小學以上到高中職的學生教授性平概念，推出線上遊戲和舞台劇，讓青少年們更感興趣。（取自竹縣府官網）

下週一（20日）是「性別平等教育日」，新竹縣攜手PaGamO線上遊戲學習平台繼去年推出深獲師生好評的線上學習活動後，今年再度號召全國小學到高中（職）的青少年一起來「打遊戲學性平」，完成2波任務者除可得虛擬寶物，還有機會抽中200元禮券。

縣長楊文科說，這套線上遊戲用遊戲情境讓學生認識兒少性剝削、數位性別暴力的風險，從中學習在數位環境中辨識不當行為，且勇於拒絕與學會求助。

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縣府教育局長蔡淑貞說，這次活動有2波任務，首波從4月初到今天（15日）為止即將畫下句點，但是下一波則將從下週五（24日）啟動，一直戰到5月7日。

學生可透過OpenID登入PaGamO平台（https://www.pagamo.org/）就能參與。記得在「任務書」點選「世界任務」，並選擇「啟動身體防禦模式這關我來守」這個任務書，後續只要完成任1個主題任務，就可獲得虛擬寶物。使用新竹縣OpenID帳號完成2波任務者，還可參加限額250個的200元文具禮券抽獎。

此外，新竹縣也跟新竹市婦女劇團合作，推出舞台劇《真正強失蹤了》，今年將巡迴縣內16所國小演出。4月底前將陸續在竹中、大肚、和興、麻園以及石光5所小學輪流登場，5月起轉往文山、鳳岡、員崠國小演出。劇中呈現學生在網路交友時，面臨被要求上傳照片時掙扎，透過舞台劇情引導學生們建立身體界線、勇敢拒絕不當行為。

新竹縣今年除了線上遊戲，也透過舞台劇《真正強失蹤了》，向青少年學子推動性平教育。（取自竹縣府官網）

新竹縣推出線上遊戲，要求青少年玩家選擇「啟動身體防禦模式這關我來守」的任務書，從中認識性別平等。（取自竹縣府官網）

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