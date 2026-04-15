白沙屯媽祖駐駕變數學題！校長問「頭髮變茂密機率」 答案曝光

元長國中校長文須琢每周三晚上為10名學生上數學課。（圖由文須琢提供）

白沙屯媽祖徒步進香北港，今天鑾轎將入境雲林。元長國中校長文須琢出了一道媽祖駐駕在學校的機率有多少，甚至最後一道問答，他還自嘲「駐駕後校長頭髮變茂密機率」，有趣的題目引起校園熱烈討論，不少人也讚「趁機會好好學習數學」。

文須琢去年10月開始，每週三晚間親自教導10名學生數學資優課程，因應白沙屯媽祖即將到來，他就出了一道應用題，白沙屯媽、爐主媽、山邊媽三媽同行，週三晚上可能駐駕、停駕元長，而可能駐駕地點為元長國中、農會供銷部、元長鄉公所3處，若3位媽祖其中兩位以上意見相同，才會選定駐駕地點。

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應用題中詢問，媽祖駐駕在元長國中的機率？週三晚間課程停課的機率？若媽祖駐駕、停駕學校，校長頭髮變茂密的機率？

文須琢解答，3個媽祖、3個地方，每尊媽祖各有3種選擇，因此3x3x3有27種可能，如果三媽皆同意，就是只有一種情形；假如2媽選擇同處、1媽選其餘地方，就會出現前兩位選擇國中，另名選擇公所或農會共2種，再者前後兩位媽祖選擇國中，中間的媽祖可能選農會或公所，也是2種可能；頭一位媽祖可能選農會、公所，後2位均選國中，同樣2種，因此1+2+2+2就有7種可能，因此總機率為27分之7，約25.92％。

文須琢表示，出題目的希望學生可以透過不同解法，精益求精，目前也有不少學生解答出來，也請他們可以再優化解題邏輯。至於第2題也已經向學生表示，今天晚上的課程會暫停，此外學校放學後也有開放廁所讓香燈腳梳洗。

文須琢笑說，第3題打算丟給AI解答，還擔心會不會解不出來、無「髮」理解，最後得出來的答案是「可能媽祖駐駕，校長因此心情輕鬆，有助於增髮」，也讓自己開心了一下。

文須琢巧妙利用宗教盛事設計數學應用題，讓學生計算媽祖駐駕學校機率。（圖由文須琢提供）

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