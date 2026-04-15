北東降雨機率增！微弱鋒面通過 中午紫外線恐達危險級

中央氣象署表示，今天微弱鋒面通過，桃園以北及宜蘭降雨機率增高，轉為多雲短暫陣雨的天氣。（資料照）

中央氣象署表示，今天（15日）微弱鋒面通過，迎風面北、東半部偶有零星短暫陣雨，尤其桃園以北及宜蘭降雨機率高，轉為多雲短暫陣雨的天氣，不過對於中南部天氣影響較小，雲量增多，大致仍為多雲到晴，午後中部地區及南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，北部及東半部高溫為28至31度，而中南部高溫可達32、33度左右，感受仍較悶熱，尤其南部近山區局部可能來到36度以上，且近中午前後紫外線可來到過量甚至危險等級；而各地低溫約21至23度。

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離島天氣方面，澎湖晴時多雲，24至28度；金門多雲短暫陣雨，22至27度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，18至20度。

氣象署指出，編號第2604號強烈颱風「辛樂克」（SINLAKU）目前位於關島東北方海面，距離遙遠對台灣天氣無直接影響，不過留意明天（16日）起可能為基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海，以及週六（19日）馬祖帶來長浪。

空氣品質方面，今天北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖均為「普通」等級。

氣象署預報，明天水氣稍多，基隆北海岸、中部以北及東北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各山區有局部短暫陣雨。

週五（17日）鋒面接近，桃園以北、東北部、東部地區有局部短暫陣雨，竹苗、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

週六（18日）鋒面通過及東北季風增強，下週日（19日）東北季風影響，北部及東北部氣溫下降；週六中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；下週日東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，中部以北及東北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

下週一（20日）起東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 - 33 24 - 32 26 - 31 24 - 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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