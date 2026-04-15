04/15各報重點新聞一覽

立法院會昨三讀通過「兒童托育服務法」，明定托育相關人員虐童最高處60萬罰鍰；另建立「監管雲」，要求托育機構應裝設監視錄影設備，影像至少保存30天。（資料照）

自由時報

兒托法三讀 虐童可處60萬 監管雲入法 監視影像留30天

幼兒托育因「剴剴案」受到高度關注，立法院會昨三讀通過「兒童托育服務法」，明定托育相關人員虐童最高處六十萬罰鍰；另建立「監管雲」，要求托育機構應裝設監視錄影設備，影像至少保存三十天，並上傳至主管機關建置的雲端系統儲存，發生爭議時可調閱追查事實真相。

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三軍、海巡遭滲透 出賣軍機10人起訴 特戰部少校收上百萬 檢求重刑

橋頭地檢署偵辦軍人涉嫌共諜疑案，昨天一口氣依涉犯國安法等罪，起訴林姓少校等十人，其中有九人為現、退役軍人，涵蓋陸、海、空、海巡等單位，最高階級為特戰部少校政戰官，收取報酬總共五〇〇多萬元，檢方建議法院從重量刑，此案並將成為首宗符合國民法官庭審理的共諜案。

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涉詐領助理費、收賄推商港法等修法 前立委陳歐珀貪逾800萬 一審判16年

前立法委員陳歐珀被控涉詐領助理費，並收受商港、租賃車業者的賄賂，於立法院推動商港法、汽車運輸業管理規則等修法，陳妻徐慧諭則涉公益侵占「台灣勁宜蘭發展協會」資金；台北地方法院昨依不違背職務收賄、利用職務機會詐取財物等罪，將陳歐珀判處十六年有期徒刑、褫奪公權六年，徐慧諭判處四年六月徒刑、褫奪公權三年。可上訴。

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聯合報

IMF看衰經濟、示警通膨 憂戰爭引爆最大能源危機

國際貨幣基金（ＩＭＦ）昨天公布最新的「世界經濟展望報告」，由於中東戰爭引發嚴重的能源危機，ＩＭＦ指出，若戰事及高油價持續更長時間，今年世界經濟成長率將降至百分之二點五，全球通膨率則將攀升至百分之五點四；在極端情況下，今年世界經濟增速恐降至百分之二，接近衰退的程度。

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兒托法三讀…虐兒最高重罰60萬 公布姓名

立法院昨三讀通過「兒童托育服務法」，條文明定，若托育相關人員有身心虐待或情節重大的性騷擾等，最高可處六十萬元罰鍰；至於「監管雲」確定至少保存卅日，應上傳至主管機關建置系統儲存並保密。民進黨立委認為，這是落實正義的開始。藍白立委說，要用最高強度的罰則與公開制度，讓對孩子伸出魔掌的人付出代價。

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中國時報

台積電飆2055元新天價

美伊戰爭傳出將進行第二次會談，亞股14日全面反彈，台積電在法說會前飆出2055元新天價，推升台股指數一舉飛越3萬6000點大關，盤中最高來到3萬6341.44點、終場收在3萬6296.12點，皆刷新歷史紀錄，台股市值攀升至118.4兆元，同步創高。台積電昨盤後出現2185元鉅額交易的漲停價，資深分析師蔡明翰認為，台積電股價2300元指日可待，台股今年就有機會挑戰4萬點大關。

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美伊和平談判 最快16日重啟

美伊最快可望16日重啟談判。外媒14日報導，美國與伊朗首次在巴基斯坦的談判無果後，雙方仍持續接觸，可能16日同樣在巴國首都伊斯蘭馬巴德，或者改在瑞士日內瓦舉行第二次會談。伊朗則傳出，考慮暫停其船舶穿越荷莫茲海峽，避免挑戰美軍的封鎖。

詳見美伊和平談判 最快16日重啟。

橋頭地檢署偵辦軍人涉嫌共諜疑案，昨天依涉犯國安法等罪，起訴林姓少校等10人，檢方建議法院從重量刑。（資料照）

前立法委員陳歐珀涉貪874萬元，台北地方法院昨判處16年有期徒刑。（資料照）

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