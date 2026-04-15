粉紅超跑狂飆8公里！香燈腳走到腿軟 400份肉圓神救援

「北斗肉圓生」家族總動員，在進香路線發送400份熱騰騰的肉圓給香燈腳。（記者陳冠備攝）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香昨（14日）進入彰化，台一線上萬人空巷。白天「粉紅超跑」放慢腳步，讓信眾虔誠稜轎腳，沒想到傍晚6點多突然加速，狂飆8公里才確定駐駕，不少香燈腳氣喘吁吁、雙腿發軟，體力瀕臨極限。此時，老店北斗「肉圓生」送來400份熱騰騰的肉圓提供補給，不到10分鐘就被搶空。

今年進香報名人數突破46萬，隊伍湧入彰化，各地志工接力設置補給站，提供餐點與飲料。「北斗肉圓生」第五代范豐麟、范耀文兄弟號召家族總動員，在台一線與莒光路手交界處發送400份熱騰騰的肉圓，連一歲多家族最小的成員也幫忙發放。

請繼續往下閱讀...

「媽祖突然拉尾速，真的走到腿軟！」陳姓香燈腳笑說，進到「美食之都」彰化，沿路補給不斷，能吃到正宗北斗肉圓特別感動，「這顆真的有媽祖加持」，吃完又有力氣繼續走下去。

范豐麟表示，進香路程長、節奏難預測，看到信眾們對信仰的熱忱，也想盡一份心力，「希望大家吃一顆肉圓，補充體力再出發」。他說，希望透過這份在地小吃，讓外地香燈腳深刻感受彰化的人情味。

「北斗肉圓生」號召家族發送肉圓補給，連一歲多家族最小的成員也幫忙發放。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法