公館圓環改正交半年了！網怨事故數未降低 交通局：平均減少43％

台北市公館圓環13日發生公車撞機車的交通事故。（民眾提供）

台北市羅斯福路、基隆路口（公館圓環）去年9月拆除圓環並啟用正交路型，有民眾援引中央統計A2車禍數據指出，市長蔣萬安與前副市長李四川以減少事故發生為由，拆除圓環且填平公車地下道，2024年拆除前有69件，拆除後半年已有33件，北市議員也接獲民眾陳情路口大小車混流、下橋轉彎車亂竄等情事。交通局則以2022年至2024年月平均數對照說明，改為正交路口後，事故減少43％

中央數據顯示A2車禍半年來有33件

民眾在社群平台上發文指出，中央數據顯示，前年A2車禍（有人受傷或車禍發生24小時後死亡）共計69件，去年9月29日改成正交路型後，半年來已達33件，比同向擦撞更危險的追撞7件佔21％、側撞8件佔24％。

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市議員苗博雅受訪表示，車行地下道填平後，加上羅斯福路時段性可變車道，「公館圓環遺址」交通動線更複雜，昨（13）日還發生公車撞機車，雖然市府主打事故率減少，但是過去半年來，是用6.5倍的人力去因應，若涉及有人受傷的事故數量，未能有效下降，代表既有規劃仍有問題，後續狀況仍待觀察。綜觀來說，市府未經完善規劃而急就章，如今木已成舟，市府就應面對現實，才有辦法真正解決問題。

交大指出，基隆羅斯福路口自3月30日起調整人力配置數量，早上7點至9點、下午5點至7點，各有1名員警與2名義交站崗。市議員王閔生指出，民眾陳情福和橋分快、慢車道，下橋車輛要直行、要轉彎會交織亂竄，仍須靠義交指揮。

市議員曾獻瑩提到，多名用路人陳情公館路口大小車混流的安全疑慮，民眾建議可比照行人先行的做法，增設「機車早開綠燈」，以時間差拉開與大型車的距離；也有駕駛提議設置分流彈性桿等物理設施，強制公車與機車保持安全間距，呼籲交通局應儘速評估大、小車分流的可行方案，別讓搶快悲劇一再重演。此外，另有人反映左轉專用道的時段標示「7-9，9-7」令人難以判讀，且標示牌過小，駕駛往往快到路口看到地上標示才發現走錯車道，臨時急切換反而增加追撞風險。

交通局：改善事故平均減少4成以上

交通局說明，改善後的平均肇事率以前3年事故總件數（A1+A2+A3）進行比較，3年共計805件（無A1事件），月平均22.4件，改成正交路口後起算至3月底，累計76件，月平均12.7件；事故平均減少43％。交通工程改善事故效果，通常需要1年以上、理想為3年或更長時間的前後比較，才能得到穩健結論，目前公館圓環拆除仍維持改善事故平均減少4成以上，持續觀察並提供用路人更安全的交通環境。

數據資料顯示，2022年交通事故有260件（81件A2、179件A3）；2023年269件（78件A2、191件A3）；2024年276件（69件A2、207件A3）。3年合計805件，其中228件A2、577件A3。2025年9月29日至今年3月31日，累計76件，其中24件A2、52件A3。

新北民代指尖峰時段中、永和照常塞車

新北市永和區議員許昭興以親身經驗說，公館圓環東南角學府里擺了一堆三角錐，動線不符行車動線，很不方便；中和區議員張嘉玲則表示，工程結束後民怨下降，但尖峰時段中、永和塞車照常，台北市府應好好檢視數據並優化改善交通安全，避免新北市民成為車禍潛在受害者；新店區的國民黨籍議員陳儀君則說，民眾多反映往北市方向通行順暢，年輕人也比讚。

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