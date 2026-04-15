輝達推開放AI模型Ising 加速實用量子電腦發展

為紀念4月14日世界量子日（World Quantum Day），人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布推出全球首款用於加速實用量子電腦發展的開放式AI模型Ising。（法新社資料照）

為紀念4月14日世界量子日（World Quantum Day），人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天宣布推出全球首款用於加速實用量子電腦發展的開放式AI模型Ising，其量子錯誤修正解碼速度比傳統方法快2.5倍，準確度高出3倍。

量子電腦是基於量子力學原理運作的全新運算機器，基本資訊單位是量子位元（Qubit），具備「疊加」和「糾纏」特性，可以快速篩選出大量可能性之中的正確解答，但量子位元的脆弱性和高錯誤率成為發展瓶頸。

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輝達創辦人暨執行長黃仁勳透過新聞稿說，AI是讓量子運算變得實用的關鍵。透過Ising，AI成為控制平面，也就是量子機器的作業系統，將脆弱的量子位元轉變為可擴展且可靠的量子-繪圖處理器（GPU）系統。

輝達指出，NVIDIA Ising系列以一項大幅簡化對複雜物理系統理解、具有里程碑意義的數學模型命名，為量子錯誤修正與校準提供高效能且可擴展的AI工具。

NVIDIA Ising系列包括一款視覺語言模型Ising Calibration，能夠快速解讀並回應量子處理器的測量結果，讓AI代理能自動化執行持續校準，將所需時間從數天縮短至數小時。許多學術機構和研究實驗室都已採用Ising Calibration，包括中央研究院等機構。

Ising Decoding則包含3D卷積神經網路模型的2種版本，分別針對量子錯誤修正的速度或準確度進行優化。

Ising已加入輝達開放模型產品組合，包括用於代理型系統的NVIDIA Nemotron、用於物理AI的NVIDIA Cosmos、用於自駕車的NVIDIA Alpamayo、用於機器人的NVIDIA Isaac GR00T，以及用於生物醫學研究的NVIDIA BioNeMo。

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