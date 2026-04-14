聯手霹靂布袋戲 桃市圖「童演童語」閱讀推廣

桃園市長張善政（中）攜手霹靂布袋戲打造情緒教育。（記者李容萍攝）

張善政宣布桃市圖「童演童語」閱讀推廣活動，攜手霹靂布袋戲打造情緒教育。（記者李容萍攝）

桃園市立圖書館總館今（14）日下午舉辦「童演童語兒童閱讀推廣活動─啟動儀式記者會」。市長張善政出席活動表示，為提升兒童閱讀興趣，市府攜手霹靂國際多媒體合作，將布袋戲IP轉化為兒童劇形式，自4月26日起至10月17日期間規劃多場兒童劇、夏令營及手作體驗，透過生動劇情與Q版角色讓閱讀不再侷限於書本，引導孩子主動親近閱讀、打造兒童閱讀新體驗。

張善政指出，「童演童語」已發展為桃園重要的兒童閱讀品牌，今年透過霹靂布袋戲與「Pili Gili」Q版人物，以鄉土語言及創新轉譯，將傳統偶戲轉化為孩子理解情緒的工具。活動同時融入社會情緒學習（SEL）元素，協助孩子學習情緒表達與人際互動。

張善政也分享，布袋戲是許多人跨世代的共同回憶，從經典角色到現代化的Q版人物均展現本土文化魅力，期盼孩子在觀戲過程中，學習控制情緒並成為情緒的小主人。

大霹靂國際整合行銷股份有限公司總監丘昀表示，霹靂布袋戲深耕台灣逾38年，傳承黃家五代百年的布袋戲底蘊。此次首度與桃園市立圖書館合作，將經典的科幻武打戲轉化為結合 SEL 社會情緒學習概念的兒童劇，規劃11場大小型演出及DIY體驗活動，邀請親子在暑假期間一同認識傳統文化，並推薦家長與小朋友踴躍借閱館內典藏的上百片霹靂布袋戲影卷。

桃園市立圖書館長施照輝表示，系列活動首場大型兒童劇將於4月26日於龍潭國小登場，由《魔神來襲！校園正義守護戰》揭開序幕。活動當天除精彩演出，現場設有情緒主題闖關攤位、互動體驗及抽獎活動，邀請大小朋友踴躍參與。

包括市府教育局長劉仲成、桃園區副區長邱創正、市議員陳美梅等人均出席活動。

張善政（左2）攜手霹靂布袋戲打造情緒教育。（記者李容萍攝）

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