分散龍安街與上海路車流 桃園區國強一街至文中路新闢道路開工

桃園市長張善政（中）等人出席「桃園區國強一街至文中路道路開闢工程」動土典禮。（記者李容萍攝）

桃園市政府工務局辦理「桃園區國強一街至文中路道路開闢工程」，今（14）日辦理動土典禮，此工程位於桃園區「縱貫公路桃園內壢間都市計畫」範圍內，將新闢拓寬道路長約320公尺、寬12公尺，北起文中路、南至國強一街，串聯周邊街道。預計明年1月完工通車，可分散龍安街與上海路車流，紓解交通壅塞並提升通行效率與交通安全。

桃園市長張善政出席動土典禮表示，本案工程總經費約7700萬元，施工期約9個月，預計於明年1月完工通車。完工後將串聯國強一街、文中路及周邊上海路、龍安街路網，改善當地壅塞情形，提升整體交通通行效率。

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張善政提到，本工程同步辦理電線地下化，降低颱風期間停電風險，並設置標線型人行道，強化行人安全與市容品質。同時採用再生瀝青混凝土，在國際原物料供應不穩的情況下，市府仍積極確保材料供應，兼顧工程品質與資源循環利用。

工務局長汪在宙表示，本次工程位於桃園區「縱貫公路桃園內壢間都市計畫」範圍內，將新闢拓寬道路長約320公尺、寬12公尺，北起文中路、南至國強一街，串聯周邊街道。完工後可分散龍安街與上海路車流，紓解交通壅塞並提升通行效率與交通安全。

另外，本案導入人本與永續設計，設置雙側人行道、庇護島及號誌，並辦理電纜地下化，搭配再生材料與LED照明落實節能減碳；另規劃拓寬龍安街152巷，強化路網銜接，持續提升整體交通環境。

包括桃園區副區長邱創正、市議員黃婉如、林政賢、陳美梅、凌濤、張碩芳、李光達、黃家齊、黃瓊慧、佺葉工程顧問有限公司總經理陳少宏、遠城營造有限公司總經理陳世原等人出席活動。

桃園市桃園區文中路現況。（記者李容萍攝）

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