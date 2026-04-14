批育兒政策「看得到吃不到」 許淑華：北市公托候補近4千人

台北市議員許淑華（右）質詢市府育兒政策。（擷取自議會直播網站）

台北市長蔣萬安日前宣布7月起加碼「友善托育補助」，其中第2胎以上不論送公托、準公托或準公共保母「零負擔」，減輕家庭育兒壓力。然市議員許淑華表示，北市公托數量不足且中籤率低，全市候補人數高達3854人，連第1胎都難以進入，何況是第2胎，現行也無第2胎優先入學的機制，家長面臨育兒政策「看得到吃不到」的困境。台北市政府回應，準公托第二胎也是免費，目前尚餘2成缺額、892個名額，並允諾研議第2胎優先入學機制。

許淑華表示，台北市目前計有92間公托，僅能收托2008人，候補人數高達3854人，2021年至2025年新開辦公托中籤率，最高6成9、最低僅2成2，大多介於3、4成。「有家長抱怨，光排公托就要候補至200餘名順位，等到孩子都長大了！」

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以內湖區為例，近三年出生人口數3963人為全市最高，預計增加2間公托、多收102人，但有960人候補。信義區近3年有2716人出生，預計增加5間公托、多收124人，但有792人等待候補，缺口很大。

許淑華質疑，如果連第1胎都難以進入公托的窄門，更何況是第2胎，家長根本享受不到政策福利。目前第3胎可優先入學，不過「現在能生到第2個就已經不錯了！」第2胎也應有優先入學的政策配套，並且同步在新生兒數量多的行政區，擴充公托家數。

北市府說明，今年預計再開辦16處公托，累計達108處，公托供給達2628人。除了公托之外，準公托就學率8成，尚有2成的空缺，892個名額可用。若進不去公托，可以選擇附近的準公托就近受托，也會研議第2胎優先入學。

社會局補充，在新政下，台北市已成為全國第1個，實現二胎開始無論公托或準公托都「免費」的城市，市府仍加速擴增公托量能，讓更多家庭受惠。

台北市各行政區新生兒人數，以及預計新開辦公托、目前候補狀況。（許淑華提供）

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