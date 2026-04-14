比颱風嚴重！潑猴咬一口就丟 台中蜜蘋果、甜柿農損3-5成議員關切

謝志忠（右2）等議員關切猴害造成蜜蘋果、甜柿農損慘重。（記者蘇孟娟攝）

台中山區獼猴讓農友淌血！中市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達等今指出，台中山區猴害農損日趨嚴重，近期梨山蜜蘋果因猴害導致農損近3成，原鄉甜柿更出現超過5成農損，「比颱風來襲還嚴重」，很多都是猴子摘下咬一口就丟，促市府儘速擬出有效防治對策止「猴害」。

最近日本獼猴寶寶「Panchi君」爆紅，讓不少人重新注意獼猴可愛模樣，但謝志忠指出，台中市猴害農損案件數自2022年的3件攀升至去年14件，呈現明顯增加趨勢，尤其近期梨山蜜蘋果因猴害導致果農損失將近3成，原鄉甜柿更面臨超過5成農損，根據農民反映，猴子都是摘下果實咬一口就丟，看著滿地被破壞丟棄的果實，讓農民內心淌血，大嘆連颱風來襲重創都沒猴害慘重。

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謝志忠指出，台中市防治猴害自2022年起僅補助設置電圍網，防止台灣獼猴入侵果園，但猴子很聰明，「電久了根本沒在怕」，甚至台中提供補助以來，到去年僅有22件申請，猴害分明非常嚴重，農民卻申請有限，除電網可能效果差，就是農民根本不知道有補助。

謝志忠說，電網整體防治成效未如預期，要求市府積極協同相關單位與在地農民，於和平區舉辦獼猴防治觀摩會，並參考其他縣市防治猴害農損的成功經驗，例如新北市透過對台灣獼猴進行結紮與標記，並建立預警地圖，有效掌握獼猴族群動態。

農業局長李逸安指出，會加強電網補助宣導，另也會參考外縣市作為，並盤點蜜蘋果及甜柿受害區域，以利規劃重點防治。

謝志忠曝猴害影響蜜蘋果被丟滿地。（謝志忠轉農友提供）

山區猴害讓農民飽受損失。（謝志忠轉農友提供）

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