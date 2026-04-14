台南工地出土清代紅磚遺構 福安坑溪關聯掀討論

南市府前路、忠義路口新建工地出現古磚遺蹟。（記者洪瑞琴攝）

南市中西區忠義路、府前路口一處新建工地，近日因施工過程中發現疑似清晚期紅磚遺構，引發地方文化界關注，並一度聯想是否與府城歷史水系「福安坑溪」有關。不過，南市文化資產管理處今（14）日實地勘查後初步研判，該遺構與福安坑溪並無直接關聯，仍待後續進一步確認。

該基地過去為知名老店「阿全碗粿」營業所在地，去年1月發生火警後拆除整地，目前進行重建工程。由於工程依《文化資產保存法》規定進行文資監看，施工人員在開挖時發現古老磚塊，隨即依法通報，相關單位也介入了解。

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福安坑溪為台南府城歷史悠久的重要溪流之一，具有重要歷史與地理意義。雖然大部分河道已被地下化為箱涵，但仍保留少數未加蓋的「露明段」，成為觀察古水文與城市演變的重要場域。

目前可見的露天河段，主要位於建興國中校地與台南浸信會之間，水源穩定，仍可見魚類棲息，具備一定生態價值。由於此次發現地點鄰近該區域，文化界一度推測可能與古河道相關遺蹟有關。

然而，南市文化資產管理處現勘後指出，目前出土紅磚構造較可能為清晚期的民間建築或排水設施遺蹟，例如水溝或民宅殘構，與福安坑溪主體關聯性不高，仍需進一步考證與討論。

文史界也強調，福安坑溪作為清代府城內重要水系，歷經近300年仍留存部分痕跡，極具文化價值。其露明段周邊串聯多處文化資產，包括南國美、司法博物館（原台南地方法院）、愛國婦人館等，兼具歷史、景觀、生態與教育意義。未來若能以現存露明段為基礎，推動古河道再現與環境教育示範，也能提升城市文化觀光價值，讓台南府城的歷史紋理更加立體可見。

忠義路工地現古磚遺蹟，文資單位初判為民宅建築或排水設施。（記者洪瑞琴攝）

福安坑溪流經南國美（左）前方、司法博物館（右）地底下。（記者洪瑞琴攝）

福安坑溪露明段現況。（南市都發局提供）

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