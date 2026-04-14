鳳中高一生陳柏守、歐洵愷 榮獲FRC機器人競賽最佳新人獎

國立鳳山高中學生陳柏守、歐洵愷等5人自學勇闖2026FRC夏威夷區域賽，奪下最佳新人獎殊榮。（校方提供）

國立鳳山高中學生陳柏守、歐洵愷等5人網路組隊，自學勇闖2026FRC夏威夷區域賽，被譽為機器人「奧林匹克」競賽，奪下最佳新人獎殊榮。

高一生陳柏守、歐洵愷網路邀集他校高中生，組成5人隊伍，去年11月成軍，今年3月開始競賽，短短數月時間設計，打造投射球體機器人，角逐2026FRC機器人競賽，由美國非營利組織FIRST主辦高中生機器人賽事，被譽為機器人「奧林匹克」競賽。

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值得一提的是，競賽隊伍多為數十人大編制，陳柏守等5人完全自學，僅學長姐經驗分享，並非由師長帶領，卻憑藉實力與毅力，遠赴夏威夷大放光彩。

陳柏守等5人參賽過程中，大量以網路資源自學，每周開會1天，再花1天實作與實驗，在忙碌課業中，爭取時間挑戰自我，自主學習實力令人驚豔。陳柏守等5人更在學長姐引薦下，鼓起勇氣寫信爭取資源，獲得高科大太陽能實驗室協助，免費支援實驗場地與部分資源。

尤其5人為了籌措高額參賽經費，齊心嘗試以簡報方式拉贊助，受邀至杉林區上平國小舉辦公益物理體驗營，以物理原理設計課程，透過氣球動力汽車製作，與義大利麵與棉花糖平衡遊戲，帶領學童探索物理於生活中實踐。

陳柏守表示，比賽讓他感受到學習自主性的重要，鼓勵大家勇敢追尋、積極體驗，成為學習重要養分；歐洵愷說，跨校團隊與海外競賽的體驗，令他見識世界與知識的浩瀚，鼓勵同儕勇敢跨出舒適圈，以見識擴充膽識、汲取知識。

鳳山高中校長吳曉暢對學生榮獲佳績深表祝福，肯定學生積極與自學態度，期勉學子能多元探索，在萬千資源中擇己所愛，增廣視野，培養學識與見識都雙贏的青春！

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