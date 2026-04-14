新北板橋第2運動中心 力拚年底完工啟用

板橋第二運動中心位於光復高中校區內。（圖由新北市工務局提供）

新北市政府推動板橋第二國民運動中心興建工程，工務局長馮兆麟今（14日）前往工地視察，針對中東戰火原物料受影響，馮兆麟強調，市府團隊全力以赴，工程進度不受影響，力拚今年底完工啟用。

工務局指出，座落於板橋光復高中校區內的板橋第二運動中心，規劃地下1層、地上8層建築物，設有游泳池、健身房、自由車訓練室、綜合球場與羽球場等多元設施，並提供汽車與機車停車空間，同時導入節能設計，將成為全市首座取得一級能效認證的國民運動中心，兼顧運動發展與環境永續。

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馮兆麟表示，現階段工程重點為外牆帷幕施工，該工項易受天候影響，已要求施工團隊把握良好天氣、加派人力加速施作，務求盡早完成外牆工程，以利室內裝修等後續工項順利銜接。

馮兆麟提到，近期國際情勢變動導致原物料價格波動，加上部分設備與材料仰賴進口，可能受到運輸期程及地緣政治因素影響，市府已提前因應做好準備，確保工程進度不受干擾。

負責興建的新工處長簡必琦補充，目前游泳池等施工期較長的項目均已提前施作，待外牆工程完成後，室內裝修及景觀工程將全面展開，相關營運準備作業也同步啟動。市府持續嚴格把關施工品質與進度，朝提前完工的目標邁進，讓市民更方便、就近享受運動設施。

板橋第二運動中心規劃地下1層、地上8層建物，圖為建築模型。（圖由新北市工務局提供）

新北市工務局長馮兆麟（前排左）視察板橋第二國民運動中心工程。（圖由新北市工務局提供）

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