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    首頁 > 生活

    粉紅超跑停駕彰化秀傳醫院 彰化人憶起2年前「這件事」

    2026/04/14 21:14 記者湯世名／彰化報導
    「粉紅超跑」相隔2年再停駕彰化秀傳醫院。（圖由秀傳提供）

    「粉紅超跑」相隔2年再停駕彰化秀傳醫院。（圖由秀傳提供）

    白沙屯媽祖「粉紅超跑」今天（14日）下午進入彰化市秀傳醫院前中山路時，原一度直接經過醫院，沒想到突然急甩尾，轉向秀傳並直奔大門口，短暫停駕約10分鐘，秀傳醫護人員數百人喜出望外，火速備好香案祈福。

    彰化人憶起上回媽祖來到秀傳是2024年3月20日，當時伸港陳家姊姊車禍重傷住院，她曾許願希望媽祖來看她，果真等來媽祖停駕為她祈福，令醫護為之動容。

    今天白沙屯媽祖鑾轎在下午2點起駕後即沿彰化市中山路一路南下，曾進入南瑤宮，向南瑤宮媽祖打招呼，在行經秀傳醫院對面時，數百名醫護人員跪地祈求媽祖鑾轎能停駕醫院，但鑾轎停了一會後仍持續前進；沒想到就在大家以為要離開時，媽祖鑾轎突然劇烈晃動，旋即甩尾急轉往秀傳醫院直衝而去，就在大門前停下，秀傳醫院總裁黃明和率醫護人員接轎。

    彰化人回憶說，2024年3月20日白沙屯媽祖在進香途中，秀傳醫護人員特別準備陳家小姊姊的衣服在轎前祈福，媽祖曾特別轉進秀傳醫院停駕，為車禍重傷的陳家姊姊祈福加持。當下10歲的姊姊在病房觀看媽祖進香直播並連眨眼睛，昏迷指數提高，醫護對此突發停駕加持深受感動。此事件在當時引發極大關注，許多網友及信眾為這份溫情感到動容。

    「粉紅超跑」相隔2年再停駕彰化秀傳醫院，掀起話題。（圖由秀傳提供）

    「粉紅超跑」相隔2年再停駕彰化秀傳醫院，掀起話題。（圖由秀傳提供）

    前年白沙屯媽祖曾停駕彰化秀傳醫院，為車禍重傷的陳家姊姊加持。（資料照）

    前年白沙屯媽祖曾停駕彰化秀傳醫院，為車禍重傷的陳家姊姊加持。（資料照）

    前年白沙屯媽祖經過彰化秀傳醫院，醫護拿出陳家姊姊的衣物希望獲得媽祖加持（資料照）

    前年白沙屯媽祖經過彰化秀傳醫院，醫護拿出陳家姊姊的衣物希望獲得媽祖加持（資料照）

    前年白沙屯媽祖停駕彰化秀傳醫院，為車禍重傷的陳家姊姊加持，陳家姊姊看直播頻眨眼。（資料照）

    前年白沙屯媽祖停駕彰化秀傳醫院，為車禍重傷的陳家姊姊加持，陳家姊姊看直播頻眨眼。（資料照）

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