週三出門帶把傘！北台灣迎短暫雨 中南部上看32度

週三桃園以北及宜蘭有局部短暫陣雨，竹苗地區及花、東亦有零星短暫陣雨，午後中部地區及南部山區有零星短暫陣雨。（資料照）

週三（15日）三微弱鋒面影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，而中南部多雲到晴但山區有午後陣雨。氣溫方面，北東部略降至28至31度，中南部則持續高溫達32度，南部近山區更需防範36度以上高溫。

中央氣象署預報，週三微弱鋒面通過，桃園以北及宜蘭有局部短暫陣雨，竹苗地區及花、東亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部地區及南部山區有零星短暫陣雨；氣溫方面，僅北部東半部微幅下降，高溫約28至31度，中南部白天氣溫仍高，高溫約32度，南部近山區處有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，可達到過量甚至危險等級，外出請應做好防曬措施並多補充水分，而各地低溫約21至23度。

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離島天氣方面，澎湖晴時多雲，24至28度；金門多雲短暫陣雨，22至27度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，18至20度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週四北海岸及東北部地區仍為多雲局部有短暫雨，其他地區多雲到晴，北部及東北部地區高溫會約降2至3度。週五另一波鋒面通過，北部及東部地區天氣再轉不穩定，桃園以北及東部地區多雲時陰局部有短暫陣雨，竹苗及恆春半島偶有零星降雨，其他地區仍多雲到晴為主，午後山區同樣可能有零星短暫陣雨發生。

週六北部、東部、恆春半島及中部山區多雲到陰有局部短暫陣雨，週日中南部、東部及中南部山區多雲到陰有局部短暫陣雨，北部地區則為多雲局部短暫雨，氣溫方面受冷空氣影響北部及東北部地區明顯轉涼，高溫降至24至26度，其他地區高溫略降1至2度，南北溫差明顯；低溫方面各地大至略降1至2度。

紫外線指數方面，週三宜蘭縣、連江縣為「高量級」，其餘縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週三微弱鋒面通過，環境風場為西南風轉東北風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累積；馬祖、金門及清晨北部地區易有低雲或局部霧影響能見度；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週三北部、東半部高溫約28至31度，中南部白天氣溫仍高，高溫約32度，南部近山區處有局部36度以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

週三的紫外線指數，宜蘭縣、連江縣為「高量級」，其餘縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週三的空氣品質，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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