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    首頁 > 生活

    桃園上野烤肉飯內壢店食安事件 業者道歉、不迴避應負責任

    2026/04/14 21:03 記者李容萍／桃園報導
    桃園市上野烤肉飯內壢店因發生食安風暴，今起拉下鐵門暫停營業。（記者李容萍攝）

    桃園市上野烤肉飯內壢店因發生食安風暴，今起拉下鐵門暫停營業。（記者李容萍攝）

    桃園市連鎖便當店上野烤肉飯內壢店疑食品中毒事件，桃園市衛生局統計至今（14日）下午4點30分，通報已有61人上吐下瀉送醫，店家下午發出聲明除向消費者致歉，表明絕不迴避應負的責任，將全力配合衛生局調查。

    店家在聲明中表示，始終將食品安全與消費者健康視為最重要的責任，對於此次事件造成大家身體不適與不安，我們深感自責，也絕不迴避應負的責任。事件發生後，本店已於今日第一時間配合衛生局進行調查，並立即全面暫停營運與販售，同時針對原料來源、製作流程、作業環境與衛生管理展開全面清查，並配合主管機關進行相關檢驗與複查作業。

    店家也說，目前已將相關樣本送交稽查單位進行分析，初步懷疑可能與4月13日「馬鈴薯沙拉」有關，但實際原因仍須以後續正式檢驗結果為準。在結果出爐之前，本店將持續全力配合衛生局及相關單位調查，絕不推諉。若最終確認確實為本店產品或作業流程疏失所致，將負起全部責任，包含醫療費用及相關損失的賠償，並立即進行全面改善，強化食品安全管理制度，接受總部複查與重新訓練，杜絕類似情況再次發生。

    聲明中提到，一定會以最誠懇、最負責任的態度，面對並處理後續所有事宜。對於事件造成內壢、桃園地區消費者的不適，以及社會大衆的擔憂與不安，再次表達最深的歉意。

    桃園市上野烤肉飯內壢店聲明。（民眾提供）

    桃園市上野烤肉飯內壢店聲明。（民眾提供）

    桃園市上野烤肉飯內壢店因發生食安風暴，衛生局人員前往稽查。（桃市衛生局提供）

    桃園市上野烤肉飯內壢店因發生食安風暴，衛生局人員前往稽查。（桃市衛生局提供）

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