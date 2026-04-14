致力廚餘減量 中市府員工餐廳變身惜食基地

中市府員工餐廳業者配合惜食活動。（市府提供）

為響應聯合國永續發展目標（SDGs）並落實綠色生活，台中市政府積極推動台灣大道市政大樓員工餐廳「廚餘減量計畫」，鼓勵進駐廠商參與，採取現點現做、彈性促銷與愛心分享等多元策略，減少剩食，將員工餐廳打造成「惜食基地」。

秘書處指出，員工餐廳各進駐廠商推出不同方式落實惜食精神，其中伍捌玖燒臘店透過食材全利用，將骨架熬製成湯品後，免費供應給用餐同仁；阿鎮現榨果汁堅持果汁現點現打、四海遊龍也採取每日現包鍋貼，以精準控管份量；日風小棧小吃部依來客量不定時提供加菜、5元折扣或將餐點分享給鄰近櫃位廠商；福齋精緻素食則將剩餘菜餚免費分送給自家員工，共同落實廚餘減量。

請繼續往下閱讀...

秘書處表示，廚餘減量不僅是環境問題，透過店家的自發性作為，員工餐廳成「珍惜食物、減少廢棄」的教育基地，未來將持續輔導廠商導入永續環保思維，精準預估供餐量以強化源頭管理，並呼籲前往洽公的市民朋友共同響應「惜食運動」，從每一餐開始，透過「吃多少、點多少」的具體行動，為永續環境貢獻心力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法