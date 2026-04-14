高雄林園2小貓被關籠浸海引爆網怒 議員黃文益：破案抓到人了

2隻小貓被關籠內浸海中，影片在網路瘋傳引爆眾怒！（翻攝黃文益臉書）

高雄林園區傳出有漁船船主將兩隻小貓關在籠子浸入海中，影片在網路瘋傳引爆眾怒！高市議員黃文益緊盯此案，並連繫相關單位，晚間PO文表示破案並抓到人了。

一段虐貓影片在網路流傳，有人在漁船上將2隻小貓關進籠內丟入海中，高市海洋局獲報後依船隻編號追查，發現停泊高雄林園中芸漁港，農業局動保處事後約談船主，船主坦承涉案，但否認虐死貓。

請繼續往下閱讀...

關心動保議題的民進黨高市議員黃文益下午PO出涉案漁船照，說明相關單位已找到萬姓嫌疑人，轉述萬嫌已坦承是他所為，但否認把貓虐死，警方將萬嫌帶回轄區分局偵辦，2隻貓咪也在警方協助下順利在漁船內找到。

黃文益晚間PO文進一步說明，漁船虐貓案破案並抓到人了，感謝大家熱心提供資訊，動保處已派員會同警方對萬嫌製作筆錄，後續將依動保法相關法規查處；依動保法第25條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上2百萬元以下罰金。

高雄市議員黃文益po出發生疑似虐貓事件的漁船。（翻攝黃文益臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法