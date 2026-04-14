環東、南門市場火災燒出公安隱患 民代批6公營市場未建立防火管理制度 質疑市府如何要求民營市場

桃園市桃園區南門市場去年毀於大火，事後市府全面進行傳統市場公共安全檢查，圖為南門市場火災當下，消防人員灌救情況。（資料照）

桃園市中壢區環東黃昏市場、桃園區南門市場，去年8、11月分別慘遭祝融光顧，市議員謝美英昨於議會定期會市府消防局工作報告議程質詢時，直指「這兩把火燒出了傳統市場長年以來的公共安全隱患」，批評桃園區南門、東門、新永和與龍潭區龍潭、平鎮區新富及八德區大湳等6處指標性公營市場，竟未建立完整防火管理制度，質疑「公部門應以身作則，否則市府憑什麼要求民營市場」？

副市長王明鉅答詢表示，市府經濟發展局對市場管理有一套機制，公營市場有成立自治會等組織，相對單純，但公有市場外圍有自治會管不到的外攤，的確會造成隱患，至於民營市場，市府也希望攤商能組織自治會，做好消防管理。

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謝美英說，市府於前述市場火災後亡羊補牢，訂頒市場消防安全檢查及安全管理加強計畫，全市公營市場25處、民營市場36處當中，已列管50處、免列管11處，列管民營市場中有19處檢查不合格，消防局應積極輔導有公安顧慮的市場，強化安全機制，避免災情發生。

議員黃家齊表示，南門市場大火後，消防局對全市傳統市場執行消防安檢，針對30年以上的市場要求建置消防設備，民營的中平市場為此估計得花數百萬元，傳出可能明年不做了，規模更小的民營市場如仁愛市場又當如何？

消防局長龔永信答詢說，若中平市場有申請建築執照，基於法令不溯及既往，就以申請當年的建築標準來檢查消安，而面積500平方公尺以下的場所不列管，如仁愛市場，但是可以安裝住宅火災警報器、添置滅火器等加強現場安全管理。

議員陳美梅提及，有市場業者反映消防設備一次做好改善有難度，消防局能否予以輔導？龔永信回應，問題比較大的是民營市場，尤其沒有管委會的，業者有需要的話，該局都願意協助改善消安。

桃園市桃園區南門市場去年毀於大火，事後市府全面進行傳統市場公共安全檢查，圖為消防人員當時灌救現場一隅。（資料照）

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