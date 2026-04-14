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    首頁 > 生活

    基隆信二路停車場ROT案公告招商

    2026/04/14 19:31 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市信二停車場ROT案上網公告招標。（基隆市政府提供）

    基隆市信二停車場ROT案上網公告招標。（基隆市政府提供）

    基隆市政府「信二立體停車場ROT（增改修建營運移轉）案」今天（14日）上網公告招標，此一招標案，民間投資金額不得低於1億2千萬元；基隆市政府交通處長陳耀川說，期盼透過引進民間專業經營團隊與資金技術，優化停車場營運管理，打造更舒適且具智慧化的停車空間。

    基隆市信二立體停車場涉及弊案，基隆市政府依照採購法與原得標廠商大日公司解約，委外經營將於今年9月到期；基隆市政府已公告ROT案，委託營運管理範圍為信二立體停車場地上4至13層等停車空間，目前汽車停車格共512席。

    根據標案公開資訊，這次ROT案契約期間自簽約日起算10年，經評估營運績效良好者，得申請優先定約1次，期間以5年為限。民間機構投資金額不得低於新台幣1億2千萬元，且亮點美學計畫的投資金額不得低於500萬元。

    另外，關於權利金部分，固定營運權利金方面，民間機構自簽訂投資契約日起，每年給付予市府不低於320萬元。變動營運權利金則以民間機構營業收入的比例繳納，如當年度營運收入在3千萬元以下，市府收取比例不得低於1%。

    此外，民間機構需配合市府政策目標，設置智慧停管設備與系統，如車牌辨識、多元支付繳費、在席偵測（含尋車功能）、入口處及各樓層即時剩餘車位顯示、資料介接及充電設備等，並將公眾美學設計融入停車場營運計畫。

    為確保招標過程公正、公平、公開，基隆市政府政風處全程參與，落實廉能政府理念，嚴格保障廠商競爭公平性。

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